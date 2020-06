Austriacy mają pomysł na dom Hitlera. Miliony euro na przebudowę

Władze Austrii przedstawiły plan architektoniczny przekształcenia domu, w którym urodził się Adolf Hitler, w komisariat policji. Zmiana ma na celu niedopuszczenie do tego, żeby budynek stał się celem „pielgrzymek” neonazistów – poinformowała agencja Reutera.

Władze Austrii kupiły nieruchomość w miejscowości Braunau am Inn w 2017 r. W listopadzie ub.r. poinformowano, że budynek zostanie przekształcony w posterunek policji, aby „nigdy więcej nie przywoływał wspomnień narodowego socjalizmu”. Zaproszono architektów ze wszystkich krajów UE, aby przygotowali i przedstawili plany przebudowy budynku.



– Jest to najbardziej odpowiednie wykorzystanie (budynku). Dlaczego? Policja jest obrońcą podstawowych praw i wolności – powiedział minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer podczas konferencji prasowej, w czasie której zaprezentowano zwycięski projekt pracowni Marte.Marte.



Wizualizacje przekształconego budynku przedstawiają fasadę z nieznacznie zmienionym parterem i nowym dachem. Renowacja powinna zakończyć się do początku 2023 r. i ma kosztować 5 mln euro.

