Rafał Trzaskowski chce, żeby pomnik Kościuszki „znowu stanął w swoim miejscu”

Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta, zadeklarował, że władze Warszawy chciałyby, żeby waszyngtoński pomnik Tadeusza Kościuszki... „znowu stanął w swoim miejscu”. Tyle, że pomnik został zdewastowany, ale dalej stoi i nikt go nigdzie nie przeniósł.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Podczas zamieszek w Stanach Zjednoczonych doszło do licznych grabieży, podpaleń i napaści. Zdewastowany został m.in. pomnik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie.



O komentarz odnośnie tego zdarzenia został poproszony kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.



– Ja nad tym ubolewam. Przede wszystkim nad tym, co się rozgrywa w Stanach Zjednoczonych – powiedział.



Jak mówił Trzaskowski, złe nastroje w Stanach Zjednoczonych są spowodowane przez populizm.



– Ta zła energia odbiła się na pomniku Tadeusza Kościuszki, który jest bohaterem Polski i Stanów Zjednoczonych – ocenił. Zawsze stał przy mniejszościach, tych, które były uciskane. Jest symbolem walki o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych – podkreślił Trzaskowski.



– Dlatego rozmawiałem z panią ambasador Stanów Zjednoczonych i od razu zgłosiłem propozycję, że miasto stołeczne Warszawa jest gotowe do tego, żeby ten pomnik znowu stanął w swoim miejscu i żeby zapłacić za jego renowację – powiedział.



Wcześniej Trzaskowski odmawiał komentowania zamieszek w USA.



– Ja się nie zajmuję Stanami Zjednoczonymi. Ja się zajmuję Polską, Warszawą (...) – argumentował. Na uwagę, że jako prezydent zajmowałby się polityką zagraniczną, a więc również USA, odpowiedział: – Jeżeli pan redaktor zada mi poważne pytanie o to, co się dzieje w Unii Europejskiej, a w tej chwili przed rządem olbrzymie wyzwanie negocjacji unijnych pieniędzy, bo na razie jest tylko dobra propozycja na stole, jeżeli zapyta mnie pan o politykę bezpieczeństwa, to ja chętnie panu na takie pytanie odpowiem.

