Donald Trump złożył wieniec pod pomnikiem św. Jana Pawła II

Prezydent USA Donald Trump wraz z małżonką Melanią złożyli wieniec pod pomnikiem św. Jana Pawła II przed Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie. W ten sposób amerykańska para prezydencka uczciła 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, która przypadała 18 maja.

Prezydent i pierwsza dama na chwilę stanęli przed pomnikiem. Para prezydencka pozowała też do zdjęć.



Prywatna wizyta w sanktuarium – zgodnie z prezydenckim harmonogramem – trwała niecałe pół godziny. Prezydent wrócił do Białego Domu, by podpisać rozporządzenie wykonawcze dotyczące międzynarodowej wolności religijnej.



Należy przypomnieć, że 18 maja obchodzona była 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły. We wtorek przypada z kolei 41. rocznica rozpoczęcia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.





Amerykańska para prezydencka przed pomnikiem Papieża Jana Pawła II w Waszyngtonie. Relacja telewizji C-SPAN. pic.twitter.com/JhymnalyOc — Marek Wałkuski (@Marekwalkuski) June 2, 2020

