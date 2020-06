Córka burmistrza Nowego Jorku aresztowana podczas zamieszek

Miniony weekend w USA upłynął pod znakiem protestów, przemocy, wandalizmu i interwencji policji w wielu amerykańskich metropoliach. W sobotę zatrzymano córkę burmistrza Nowego Jorku Billa de Blasio, 25-letnia Chiarę. Kobieta miała nie posłuchać polecenia policji i blokować ruch.

W niedzielną noc w 15 stanach interweniowała Gwardia Narodowa, a w dziesiątkach miast wprowadzono godzinę policyjną.



Zamieszki w USA wybuchły po śmierci 46-letniego czarnoskórego George’a Floyda, który zmarł w wyniku brutalnego zatrzymania przez policję w Minneapolis. Policjant, który miał doprowadzić do śmierci mężczyzny, usłyszał zarzut morderstwa.



W Nowym Jorku, gdzie w przeciwieństwie do większości miast nie wprowadzono godziny policyjnej, plądrowanie sklepów trwało aż do poniedziałkowego poranka.



W ciągu czterech dni starć w Nowym Jorku do aresztu trafiło blisko 800 osób. Była wśród nich córka burmistrza Billa de Blasio, Chiara. Kobieta miała odmówić odejścia z miejsca rozruchów na Broadwayu w sobotnią noc.





W niedzielę burmistrz de Blasio, mający opinię polityka wspierającego Afroamerykanów, usiłował bronić zarówno protestujących, jak i policji. Zapowiadał, że zbada nadużycia ze strony stróżów prawa. Jednocześnie wzywał uczestników manifestacji do powstrzymania się od przemocy.Burmistrz, inaczej niż niektórzy jego koledzy z innych objętych protestami miast amerykańskich, nie wprowadził godziny policyjnej. O celowe podżeganie do przemocy oskarżał anarchistów, którzy przybyli spoza miasta i stanu Nowy Jork.