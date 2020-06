„Już nie będzie trzeba zbierać podpisów pokątnie, po krzakach, będzie czas na to”

– Nie będzie już trzeba zbierać tych podpisów gdzieś po krzakach i pokątnie. Będzie naprawdę wystarczający czas na to – zapewnił poseł Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnek, podczas konferencji poprzedzającej głosowanie Sejmu nad poprawkami Senatu do ustawy o wyborach prezydenckich 2020 r.

– Zapewne to będzie absolutnie wystarczający czas, żeby podpisy zebrać. Nie dzień, dwa ani trzy, jak to wynikało z zagrożenia, które stwarzał sam Senat stosując tę obstrukcję, a zatem nie będzie już trzeba zbierać tych podpisów gdzieś po krzakach i pokątnie. Będzie naprawdę wystarczający czas na to – zapewnił przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy.



Proceder nielegalnej – przed ogłoszeniem terminu wyborów – zbiórki podpisów osób popierających kandydaturę Rafała Trzaskowskiego ujawnił portal tvp.info.



Czarnek podkreślił, że również kalendarz wyborczy, który zostanie ogłoszony marszałek Sejmu, Elżbietę Witek po podpisaniu ustawy przez prezydenta będzie miał pozytywną opinię Państwowej Komisji Wyborczej.



– PKW jest organem przeprowadzającym wybory. Nie ma możliwości, żeby pani Marszałek robiła coś wbrew PKW, ani żeby były jakieś inne sytuacje niekorzystne – mówił poseł Zjednoczonej Prawicy.

źródło: TVP Info

W popołudniowym głosowaniu Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o wyborach prezydenckich w 2020 r. Odrzucono m.in. poprawki o 10 dniach na zebranie podpisów oraz o możliwości składania podpisów elektronicznych z poparciem dla kandydatów.Posłowie nie zaakceptowali poprawki, zgodnie z którą dopuszczone miało być udzielenie poparcia zgłoszonym nowym kandydatom na prezydenta za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) a także nie zgodzili się na przedłużenie pracy obwodowych komisji wyborczych na godziny 6-22.