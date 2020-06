Indie: Ewakuacja przed uderzeniem cyklonu

Ponad 10 tysięcy mieszkańców zachodnich wybrzeży Indii, w tym pacjenci ze szpitala zakaźnego, zostało ewakuowanych przed uderzeniem cyklonu Nisarga. Region miasta Mumbai, uważanego za finansową stolicę Indii, przygotowuje się do największego od ponad 70 lat tropikalnego cyklonu.

Wśród ewakuowanych jest prawie 150 pacjentów z polowego szpitala zakaźnego, w którym leczone są osoby zakażone koronawirusem.



Większość mieszkańców przeniesionych przez władze w bezpieczniejsze rejony to mieszkańcy nadmorskich slumsów. To ich domy są najbardziej zagrożone przez silny wiatr i opady towarzyszące cyklonowi Nisarga, który ma dotrzeć do Indii jutro po południu.



Cyklon ma uderzyć także w sąsiedni stan Gudźarat i region przybrzeżny Daman.



Zaledwie miesiąc temu wschodnie wybrzeże kraju oraz graniczący z Indiami Bangladesz zostały spustoszone przez cyklon Amphan. Zginęło ponad 100 osób, a tysiące straciło dach nad głową.



Ostatni raz zachodnie wybrzeże region Indii zostało nawiedzone przez tak silny cyklon w 1948 roku. Zginęło wtedy 12 osób, a ponad 100 zostało rannych.

