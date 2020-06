„Nie ma zgody na hejt”. Zawiadomienie do prokuratury ws. znieważenia ministra zdrowia

Ministerstwo Zdrowia złożyło zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na znieważeniu ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. W zawiadomieniu jest mowa o plakatach o treści „znieważającej i zniesławiającej pokrzywdzonego”.

– To jest niedopuszczalne. Żądamy, by takie plakaty zostały natychmiast usunięte – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk, odnosząc się do sprawy...