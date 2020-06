Cieszyński o prezesie firmy z polecenia Neumanna: Był uznany za winnego w 2013 r.

– Prezes tej firmy, która się do nas zwróciła z polecenia posła Neumanna, był uznany za winnego wprowadzania do obrotu produktów bez certyfikatu w 2013 roku. To zaważyło na tym, że opinia, którą wydało CBA, była negatywna – powiedział na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia Janusz Cieszyński, wiceminister resortu.

Maski od znajomego Neumanna nie przeszły testów Badania wykazały, że maseczki należące do firmy znajomego posła KO Sławomira Neumanna nie spełniają wymagania normy EN 149:2001+A1:2009 odnośnie...

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia wyjaśniał procedury i okoliczności zakupów dotyczących epidemii koronawirusa. Był pytany m.in. o sprawę maseczek sprowadzonych do Polski, które nie miały wymaganych dokumentów i nie spełniały norm. Wiceminister podkreślił, że każdy obywatel, który chce się zapoznać ze szczegółami tego, co było kupowane, kiedy było kupowane i za ile, może to zrobić na stronie ministerstwa zdrowia.



Wyjaśnił, że każdy obywatel może na stronie resortu znaleźć informacje o wszystkich zakupach. – Nie musi kierować się tylko tym, co państwo zdecydujecie się wypuścić, ubierając w „sosik”, że coś tu jest podejrzane – powiedział zwracając się do posłów opozycji.

