Prezydent: Nikt nie będzie już musiał pytać Rosjan o zgodę

Przede wszystkim nikt nie będzie musiał prosić Rosjan o zgodę, czy może wpłynąć na Zalew Wiślany, czy nie. (...) Co to jest za pełna suwerenność, jeżeli ja muszę kogoś pytać, czy mogę wpłynąć na moje wody – powiedział prezydent Andrzej Duda w Troszynie w woj. mazowieckim, mówiąc o przekopie Mierzei Wiślanej.

Prezydent zapewnił, że w Polsce będą kontynuowane wielkie inwestycje. Jak powiedział, jedną z nich będzie budowa przystanków kolejowych, które są potrzebne m.in. po to, żeby „mniejsze miejscowości też były skomunikowane koleją z innymi centrami naszego kraju” oraz „żeby ludzie mieli dojazd do pacy”.



Andrzej Duda podkreślił, że chodzi też o to, aby kolej „wróciła tam, gdzie kiedyś była”. – Wiele miejsc to były miejsca, gdzie kiedyś był przystanek kolejowy, tylko po prostu został zlikwidowany. Bo się nie opłacało, bo żyliśmy w Polsce, w której nam wmawiano, że w zasadzie nic się nie opłaca. Tylko obcy przyjeżdżali i im się opłacało – powiedział.



Wspomniał także o realizacji innych wielkich inwestycji: budowie obwodnic, mostów, dróg samorządowych. Dodał, że utrzymane zostaną programy społeczne, które – jak podkreślił – służą „rozwojowi polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki”.

