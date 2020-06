Koronawirus a ochrona miejsc pracy i firm: Typłacono już ponad 70 mld zł

Ponad 70 mld zł przeznaczył już rząd na wsparcie przedsiębiorców i pracowników w ramach tarczy antykryzysowej i finansowej. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że rozwiązania mają przede wszystkim zapewnić wsparcie polskim przedsiębiorcom i ochronę miejsc pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Jak wyjaśniła minister Maląg, 70,5 mld zł to wartość wsparcia, jakie już trafiło do firm w ramach tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej i pakietu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego.



– Jesteśmy świadkami naprawdę rekordowego wsparcia. Niezmiernie się cieszymy, że te instrumenty tak dobrze funkcjonują. Tarcza antykryzysowa, to, co jest realizowane bezpośrednio z budżetu państwa, to ponad 21 mld zł – wskazała szefowa resortu rodziny.



Maląg przypomniała, że zarówno wojewódzkie jak i powiatowe urzędy pracy realizują dofinansowania do wynagrodzeń. Obecnie ich wartość wynosi już ponad 6 mld zł.



– Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, o których wiele już mówiliśmy, są wypłacone na poziomie 5,5 mld zł. Po spełnieniu warunku prowadzenia działalności mogą one być umarzane, bo na tym nam zależy, by firmy się utrzymały, byśmy zachowali miejsca pracy – tłumaczyła.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Marlena Maląg dodała, że „właściwie na bieżąco” (odsetek realizacji wynosi 97 proc.) wypłacane jest świadczenie postojowe – na konta beneficjentów przelano już 2,24 mld zł. Zadanie to realizowane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.– To wielkie podziękowanie przede wszystkim dla pani prezes Gertrudy Uścińskiej za zarządzanie i dla pracowników – powiedziała minister.