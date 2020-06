Pijany wiózł czwórkę swoich dzieci. Dwoje posadził z przodu bez pasów

33-latek wpadł, kiedy policjanci zatrzymali go do kontroli drogowej. Miał prawie półtora promila alkoholu w organizmie i wiózł autem czwórkę swoich dzieci. – Dwójka z nich w wieku 4 i 9 lat siedziała na przednim siedzeniu, bez zapiętych pasów. Tylko roczne było w foteliku – mówi portalowi tvp.info asp. sztab. Anetta Potrykus z KPP w Wejherowie.

To była rutynowa kontrola na drodze w gminie Wejherowo. Policjanci zatrzymali kierowcę, od którego wyczuli alkohol. Badanie pokazało, że miał w organizmie prawie półtora promila. Do tego wsiadł za kierownicę, choć nigdy nie miał prawa jazdy. Jego chrysler nie miał przeglądu technicznego.



Do tego w samochodzie jechała z nim czwórka jego dzieci. I tylko najmłodsze – roczne – znajdowało się foteliku. Reszta nie miała nawet zapiętych pasów. A 4 i 9 – letnie siedziały wspólnie na przednim siedzeniu. 11-letni podróżowało z tyłu także bez zapiętych pasów.



33-letni kierowca trafił do komendy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Za kierowanie autem bez wymaganych uprawnień oraz bez ważnego przeglądu technicznego dostanie grzywnę. O sytuacji zostanie powiadomiony sąd rodzinny. – Czekamy na opinię biegłego w tej sprawie – mówi nam asp. sztab. Anetta Potrykus z KPP w Wejherowie.

źródło: tvp.info

Niewykluczone, że 33-letni ojciec będzie odpowiadał za narażenie życia lub zdrowia swoich dzieci. Za przestępstwo to grozi od 3 miesięcy do lat 5 więzienia.