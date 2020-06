Terlecki o ustawie skromnościowej: Ciekawa propozycja

Ciekawy pomysł, czekamy na decyzje samorządów, w tym Rafała Trzaskowskiego, czy w spółkach miejskich wynagrodzenia też zostaną ograniczone – powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki pytany o pomysł ustawy skromnościowej.

Prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zapowiedział we wtorek, że zgłosi projekt ustawy skromnościowej, która ma zmusić rząd do tego, aby była przestrzegana ustawa kominowa w odniesieniu do spółek państwowych.



Terlecki pytany we wtorek przez dziennikarzy w Sejmie, czy PiS poprze ten projekt, odparł, że jest to ciekawa propozycja. – To jest ciekawy pomysł, czekamy na decyzje samorządów, pana Trzaskowskiego także, czy w spółkach miejskich te wynagrodzenia zostaną ograniczone. Jeżeli tak się stanie, to będziemy przekonani, że jego intencje są uczciwe – odparł wicemarszałek Sejmu.



Wtórowała mu rzeczniczka PiS Anita Czerwińska, która wskazała, że Warszawa jest „takim przykładem spektakularnym, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń w spółkach miejskich”. – Wielokrotnie było to podnoszone. Do dzisiaj prezydent Trzaskowski nic nie zrobił w tej sprawie. Zatem oczekujemy, że to się w najbliższych godzinach, dniach zmieni – powiedziała.

źródło: pap

Trzaskowski prezentując swoją propozycję mówił, że zaoszczędzone pieniądze mogłyby być przeznaczone na podwyżki dla nauczycieli. – Zgłoszę projekt ustawy skromnościowej, takiej ustawy, która przywróci porządek, i która zmusi rząd do tego, żeby przestrzegać ustawy kominowej – zapowiedział, przekonując podczas konferencji prasowej, że niektóre inwestycje realizowane przez obecny rząd są marnotrawstwem i przejawem nepotyzmu. Wśród nieracjonalnych inwestycji wymienił m.in. pomysł produkcji elektrycznych samochodów oraz zmiany w elektrowni Ostrołęka.