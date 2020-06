Postępowanie ws. sędziego Żurka znów odroczone. „Rejterada”

Sędzia Waldemar Żurek ma przedstawione zarzuty publicznego wygłoszenia manifestu politycznego oraz uchybienia godności urzędu, jednak sprawa od miesięcy stoi w miejscu. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędzia Przemysław Radzik zdradza nam, że chociaż do sądu w Katowicach przyjechał już czwarty raz, nie miał nawet możliwości odczytania wniosku. – Sprawa wygląda dość dziwnie – ocenia i dodaje, że tym razem powodem odroczenia była… epidemia koronawirusa.

W sądzie dyscyplinarnym w Katowicach odroczono postępowanie ws. Waldemara Żurka. Sędzia ten znany jest z publicznych wystąpień, ostrej krytyki rządzących i sprzeciwu wobec reformy wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, jego wypowiedzi wykraczają jednak poza przyjęte normy.



Rozprawa w jednej z prowadzonych spraw miała mieć miejsce w poniedziałek, ale jak słyszymy, nie doszła do skutku z powodu epidemii. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędzia Przemysław Radzik mówi nam, że sąd potrzebował aż 7 miesięcy na wyznaczenie pierwszego terminu rozprawy, a gdy wreszcie to zrobił, po 20 minutach zdecydował o odroczeniu.



– Obrona złożyła wnioski o przełożenie terminu z uwagi na konieczność zagwarantowania procesowi zasady jawności. Twierdzono, że przed budynkiem jest publiczność, która chciałaby wejść na sprawę, a nie może, ponieważ obowiązują ograniczenia związane z epidemią koronawirusa – wyjaśnia w rozmowie z portalem tvp.info Radzik i ocenia, że mamy do czynienia z „rejteradą”.



– Tłumaczyliśmy, że jest to dostosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla sądów i jest to normalne. Z drugiej strony padały jednak argumenty, że media chciałyby relacjonować to w szerszym zakresie, chociaż i tak część z nich dostała wcześniej wejściówki. Na sali byli m.in. reporterzy „Gazety Wyborczej”. Podkreślam też, że była to największa sala w Sądzie Apelacyjnym i większej nie ma – zapewnił sędzia.

Sąd dyscyplinarny w Katowicach potrzebował aż 7 msc-y na wyznaczenie pierwszego terminu rozprawy w sprawie pana Waldemara Ż. Gdy wreszcie wyznaczył ten termin, strony stawiły się - potrzebował 20 min., by odroczyć rozprawę pod dowolnym pretekstem.



Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego dodaje, że postępowanie odroczono aż do 3 lipca. Zdradza, że obserwując dotychczasowe działania jest niemal przekonany, iż nawet wówczas sprawa nie ruszy na dobre.



– Tego dnia jest bowiem inne posiedzenie w sprawie wspomnianego sędziego. Poprosiłem więc sąd, aby rozważył, by może wówczas wynajęto katowicki Spodek. Było to ironiczne, ale cała sprawa wygląda dość dziwnie. Zaapelowałem więc do sądu o wyznaczenie rozprawy w lipcu na 2 dni, ale w odpowiedzi usłyszałem od obrony, że 4 lipca to sobota i nikt nie będzie wtedy pracował – relacjonuje Radzik.



Dodaje, że zgodnie z jego wiedzą, „sądy pełnią służbę i pracują również w soboty”. – Ale nie skorzystano z możliwości, by sędzia Żurek miał prawo przedstawienia swojego stanowiska – komentuje.

– Podkreślam, że obie sprawy tego sędziego są proste. To nie są sprawy polityczne. Chcemy jedynie dyscyplinować sędziego, który swoimi wypowiedziami nie mieści się w granicach przepisów. Naszym zdaniem nawet w ramach wolności słowa nie wolno obrażać innych ludzi – wskazuje.

Przypomnijmy, że w jednej ze spraw sędziemu stawia się zarzut przewinienia dyscyplinarnego polegającego na uchybieniu godności urzędu poprzez podjęcie działań kwestionujących skuteczność powołania Kamila Zaradkiewicza do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego. Z kolei w drugiej przedstawiono zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na publicznym wygłoszeniu manifestu politycznego dotyczącego jego poglądów i ocen związanych z działaniem konstytucyjnych organów państwa.



Sam Waldemar Żurek również stawił się w poniedziałek w sądzie. Przekonywał, że sprawa to nic innego, jak próba zastraszenia.



W maju w rozmowie z PAP mówił z kolei, że nie czuje, aby uchybił godności sędziego. – Wręcz przeciwnie, uważam, że sędziowie powinni się teraz tak zachowywać i bronić zasady trójpodziału władzy i apolityczności sądów – wskazywał. Podjęcie czynności przez rzecznika dyscyplinarnego w tej sprawie ocenił jako kuriozalne. Zapewnił też, że nie podda się próbie presji, którą – jego zdaniem – chcą wywołać rzecznicy dyscyplinarni.



Z kolei przed tygodniem rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar odnosząc się do sprawy sędziego Żurka przekonywał, że podejmowanie czynności przez sędziego poza sprawowanym urzędem, w tym inicjowanie postępowań sądowych, nie powinno znajdować się w zainteresowaniu rzecznika dyscyplinarnego. Jak wtedy informowano, RPO podjął z własnej inicjatywy sprawę dotyczącą wszczęcia przez Radzika czynności wyjaśniających wobec sędziego Żurka.