Sejmowa Komisja Zdrowia zagłosowała ws. wotum nieufności dla ministra zdrowia

Sejmowa Komisja Zdrowia odrzuciła wniosek KO o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Posłowie opozycji krytykowali wcześniej m.in. rekcję resortu na pandemię. – Co byśmy mówili, dane nie kłamią. (...) Nikt nam nie zabierze tego sukcesu, bo rzeczywiście przeszliśmy przez tą pandemię suchą stopą – mówił w czasie posiedzenia Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

18 posłów głosowało za odrzuceniem wniosku opozycji o wotum nieufności dla ministra Szumowskiego, 17 było przeciw.



Barbara Nowacka przedstawiając wniosek KO zarzucała szefowi resortu m.in. nieprzygotowanie Polski, resortu zdrowia i polskiego społeczeństwa na pandemię koronawirusa. Mówiła m.in. o brakach w szpitalach, związanych z niewystarczającą liczbą sprzętu ochronnego.



Posłowie opozycji przywoływali też sprawę maseczek sprowadzonych do Polski, które nie miały wymaganych dokumentów i nie spełniały norm. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński powiedział, że resort jest w tej kwestii transparentny. – Dzisiaj każdy obywatel, który chce się zapoznać ze szczegółami tego, co było kupowane, kiedy było kupowane i za ile, może to zrobić na stronie Ministerstwa Zdrowia – dodał.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Co byśmy mówili, dane nie kłamią. (...) Nikt nam nie zabierze tego sukcesu, bo rzeczywiście przeszliśmy przez tą pandemię suchą stopą. Jeszcze wiele przed nami, wiele się nauczyliśmy – mówił w czasie posiedzenia komisji Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.