400 pracowników, 30 firm. „Wielkie inwestycje pozwalają nam przetrwać”

Andrzej Duda odwiedził we wtorek budowę węzła drogowego na drodze S61 Via Baltica, w miejscowości Tyszki-Nadbory na Mazowszu. – To jest budowa nie tylko jednej z najważniejszych dróg w Polsce, ale także najważniejszych dróg w Europie – podkreślił prezydent.

Prezydent przyznał, że duże inwestycje, „podobnie jak wszystko”, znalazły się w zagrożeniu w związku z koronawirusem, ale „są i będą realizowane”. Jak wyjaśnił, realizacja wielkich inwestycji drogowych i infrastrukturalnych sprzyja rozwojowi Polski.



– To są dzisiaj miejsca pracy, to są dzisiaj polskie rodziny, które utrzymują się z tych pieniędzy, które tutaj na tej budowie i na innych wielkich budowach realizacji wielkiej infrastruktury w Polsce są zarabiane. To w przyszłości rozwój biznesowy, turystyczny tych części kraju, przez które te drogi przebiegają – powiedział.



– Ta inwestycja tylko tutaj, to jest 400 pracowników, 200 maszyn, 30 firm, które są na tej budowie i których pracownicy utrzymują swoje rodziny – podkreślił prezydent.



Zakończenie budowy węzła w miejscowości Tyszki-Nadbory planowane jest na czerwiec przyszłego roku.

