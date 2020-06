Prezydent: program „Moja woda” dofinansuje do 85 proc. kosztów na małą retencję

Dofinansowanie w wysokości do 85 proc. kosztów – maksymalnie 5 tys. zł – będzie można uzyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Moja woda” na prowadzenie małej retencji wody – zapowiedział w Sulejówku prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda podczas wizyty w Parku Glinianki zachęcał Polaków do prowadzenia małej retencji wody. Podkreślił, że jeżeli zaczniemy prowadzić mądrą gospodarkę wodną, gospodarkę retencjonowania wody w każdej dostępnej postaci, to jest szansa, że stosunki wodne w Polsce zdecydowanie się poprawią.



Jak zauważył, obecnie w Polsce retencjonowane jest zaledwie 6,5 proc. wody opadowej.



– To zaledwie jedna trzecia przeciętnej w Unii Europejskiej – zaznaczył prezydent. Dodał, że wzorcowym przykładem retencjonowania wody opadowej w UE może być Hiszpania, gdzie retencji poddawane jest 45 proc. wody opadowej.



– Chcielibyśmy, żeby w Polsce w ciągu 10 lat to było 15 proc. To będzie i tak dużo – powiedział Andrzej Duda. Podkreślił, że każdy może się do tego przyczynić poprzez uprawę własnego ogródka, zastąpienie wystrzyżonego trawnika kwietną łąką, która dużo lepiej zatrzymuje wodę, a także poprzez budowę oczek wodnych i zbiorników podziemnych, w których wody opadowe będą zbierane.

Prezydent poinformował, że w celu dofinansowania tego typu inwestycji powstał program „Moja woda”.

– W tym programie będzie dofinansowanie do 85 proc. kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł; będzie można z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska uzyskać. Zachęcam wszystkich do tego, żeby tworzyć przy swoich domach kwietne łąki, tworzyć oczka wodne, bo jest to bardzo pożyteczne – powiedział Duda.



Minister klimatu Michał Kurtyka podkreślał, że „woda jest takim zasobem, takim skarbem, o który uczymy się troszczyć”.



– Program „Moja Woda”, który wyrósł na bazie inspiracji naszej wspólnej rozmowy z panem prezydentem właśnie w trakcie tych miesięcy pandemii, kiedy orientowaliśmy się, widzieliśmy, że narasta inny kryzys – kryzys wodny, kryzys suszy, który może być równie dotkliwy dla naszego kraju, a na pewno przez wiele lat może być utrapieniem dla polskich rodzin i dla polskich rolników – mówił.



– Program „Moje Woda” – chcielibyśmy oddać dla polskich rodzin 100 mln zł i już od 1 lipca można będzie postulować za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska o tę kwotę, która została przekazana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, aby sfinansować przydomowe instalacje retencyjne – powiedział Kurtyka.



Minister zaznaczył przy tym, że dzięki programowi odciążone zostaną wodociągi, zwiększona zostanie lokalna retencja, a przy okazji wspólnie będziemy uczyć się gospodarować wodą. – Bardzo chciałbym podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że taką troską tę kwestię objął – dodał.