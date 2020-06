CPK, LGBT i „milion drzew”. Pytania portalu tvp.info, na które Trzaskowski nie odpowiedział

Kandydata Koalicji Obywatelskiej zapytaliśmy o kilka istotnych kwestii, na które odpowiedzi do tej pory unikał. To: szczegóły jego propozycji wstrzymania kluczowych dla Polski inwestycji, jak przekop Mierzei Wiślanej i CPK, wycinka drzew w stolicy i niezrealizowany wciąż program „Miliona drzew dla Warszawy” czy związki partnerskie i śluby par jednopłciowych. Przed kamerami w biurze krajowym PO kandydat tej partii otwarcie skłamał w sprawie swoich obietnic. Z odpowiedzią na pozostałe miał problemy.

Czy jest pan wyłącznie zwolennikiem związków partnerskich, czy także ślubów osób tej samej płci?Kandydata KO zapytaliśmy o to, ponieważ na antenie TVN24 w tym kontekście użył kiedyś określenia „ślub”. Dopytywaliśmy, czy posłużyłby się nim także dziś.



– Ja zawsze mówiłem i zawsze odpowiadam na to pytanie. Tak, jestem zwolennikiem związków partnerskich. Uważam też po wielu rozmowach, że większa część naszego społeczeństwa jest dokładnie tego samego zdania – powiedział Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej. Nie odniósł się do kwestii ślubów homoseksualnych.



W porannym wywiadzie w Radiu ZET prezydent Warszawy na pytanie, kiedy otrzymał propozycje startu w wyborach, odpowiedział, że „sześć dni przed decyzją” (którą Zarząd Krajowy PO podjął 15 maja). Dopytywany na konferencji prasowej, czy przez tydzień przekonywali Małgorzatę Kidawę-Błońską do rezygnacji, która i tak była przesądzona, stwierdził, że „konkretna propozycja od Borysa Budki padła dwa dni przed podjęciem decyzji”. – Oczywiście po rozmowach z Małgorzatą Kidawą-Błońską – dodał. teraz odtwarzane teraz odtwarzane Rafał Trzaskowski o małżeństwach jednopłciowych

.@trzaskowski_ w @Gosc_RadiaZET u @BeataLubecka na moje pytanie o obietnicę miliona nowych drzew do 2020.



"Ktoś źle usłyszał. To było na całą kadencję".



Nie ktoś źle usłyszał, tylko przeczytał w Twoim programie wyborczym: pic.twitter.com/UoKcBy5IlN — Michał Pretm (@michalpretm) June 2, 2020

W tym samym radiowym wywiadzie Rafał Trzaskowski informował, że od początku jego kadencji w warszawskim ratuszu zasadzono 150 tys. drzew. Takie liczby przedstawił po pytaniu o realizację programu. Plan zakładał zasadzenie ich do 2020 r. Jednak zdaniem Rafała Trzaskowskiego „ktoś źle usłyszał”, a jego obietnica dotyczyła całej kadencji.To oczywista nieprawda, co szybko potwierdzono w jego programie wyborczym z 2018 r.

Zapytaliśmy więc: W związku z przebudową ulic wybrzeże szzcecińskie i wybrzeże helskie, władze Warszawy planują wyciąć 500 drzew, a w programie wyborczym obiecał pan milion drzew do 2020 r. Jest ich 150 tys. Ile brakuje?



– Jest w tej chwili 190 tys. posadzonych drzew, a ja mówiłem o pięciu latach. I na pewno w ciągu pięciu lat doszlibyśmy do liczby milion – powtórzył swoją wersję Trzaskowski, kłamiąc na temat złożonych obietnic programowych.



Odnosząc się do pytań o wycinkę, stwierdził, że „życzyłby sobie, żeby rząd tak długo negocjował wszystkie swoje wycinki, choćby w puszczach”. – Ja spędziłem bardzo dużo czasu, żeby rozmawiać z organizacjami ekologicznymi, ograniczyliśmy liczbę wycinanych drzew o ponad połowę – powiedział. teraz odtwarzane teraz odtwarzane Kandydat KO skłamał na temat programu „Miliona drzew dla Warszawy”

Rafał Trzaskowski uważa, że duże inwestycje w czasie epidemii koronawirusa lepiej odłożyć.



Jak ma wyglądać technicznie zamrożenia na kilka lat trwajaych inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej i CPK? Kto ma ponieść koszty poniesione przez wykonawców, kto będzie płacił kary za zerwane kontrakty oraz czyja to będzie odpowiedzialność? – zapytaliśmy kandydata KO.



Jak usłyszeliśmy, Trzaskowskiemu chodzi o „opóźnienie tych inwestycji, które są w szczerym polu”.



– Wszyscy stajemy przed takim samym dylematem, obywatele muszą oszczędzać na swoich budżetach domowych, samorządowcy muszą się zastanawiać każdego dnia – ja to robię codziennie – nad tym, które najważniejsze samorządowe inwestycje będą musiały być opóźnione, dlatego że wszyscy w tej chwili myślą o tym, jak skupić się na zapewnieniu tych podstawowych potrzeb. Rząd musi robić to samo – powiedział.



Szczegółów nie poznaliśmy. teraz odtwarzane teraz odtwarzane Trzaskowski proponuje: przesunąć wielkie inwestycje. Szczegółów brak