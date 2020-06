Najtrudniejszy dla gospodarki był kwiecień – wskazuje na to badanie sytuacji przedsiębiorstw Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. Obecnie w Polsce widać stopniowy wzrost aktywności gospodarczej.

Firmy coraz lepiej oceniają swoją płynność finansową. Odsetek przedsiębiorstw, które mówią, że ich płynność finansowa jest wystarczająca, by przetrwać więcej niż trzy miesiące, wzrósł z poziomu 39 proc. w połowie kwietnia do 54 proc. na koniec maja.



Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział na wideokonferencji, że stabilizuje się też sytuacja na rynku pracy. Dodał, że tylko 5 proc. firm deklaruje zmniejszanie zatrudnienia, natomiast 14 proc. chce zwiększać liczbę pracowników.



Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys powiedział, że wraz z odmrażaniem gospodarki widać powrót wielu branż do działalności.



Blisko 20 proc. ankietowanych przedsiębiorstw zadeklarowało, że powróciło już do sytuacji finansowej sprzed pandemii. Natomiast 24 proc. nie mogło wskazać, kiedy ich sytuacja finansowa wróci do stanu sprzed tego czasu. Według nich może być to w dłuższym okresie niż rok.



Badanie przeprowadziła firma IBRiS w dniach 26-29 maja na próbie losowo-kwotowej obejmującej 406 firm, w czterech kategoriach wielkości i trzech sektorach branżowych.

