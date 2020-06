Zastępca Trzaskowskiego nie może obiecać „miliona drzew” w 2020 r. „Mamy jeszcze jesień”

Nie cichną echa porannego wywiadu prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski pytany o obietnice, które składał w 2018 roku, stwierdził, że „ktoś źle usłyszał”. Sprawa dotyczyła programu „Milion drzew dla Warszawy” do 2020 roku, z którego – jak przyznał w Radiu ZET kandydat KO na prezydenta państwa – zasadzono dotąd 150 tys. O te kwestie na konferencji prasowej zapytano zastępcę Trzaskowskiego. – Mamy jeszcze jesień – odpowiedział Michał Olszewski. Nie był jednak w stanie zadeklarować, że obietnica zostanie zrealizowana.

– To ktoś źle usłyszał, dlatego że ja zapowiadałem milion nowych drzew na całą kadencję. Posadziliśmy ponad 150 tys. drzew i sadzimy przez cały czas, i myślę, że w kadencji byśmy do tego miliona doszli – mówił we wtorek Trzaskowski, pytany o obietnicę złożoną w czasie kampanii samorządowej.



Jednak w jego programie, umieszczonym wtedy na nieistniejącej już stronie trzaskowski.pl wyraźnie napisano, że ukończenie realizacji programu zaplanowano na 2020 rok.



„Chcemy, żeby w Warszawie nastąpiła „zielona rewolucja”: do 2020 roku posadzimy w miejskich parkach, skwerach i lasach w sumie milion drzew” – czytamy przy punkcie „Milion drzew dla Warszawy”.

Rafał @trzaskowski_ pytany o konkrety ze swoich złamanych w Warszawie obietnic bez mrugnięcia okiem okłamał słuchaczy Radia Zet.



W 2018 obiecywał milion drzew do 2020 (posadzono dotychczas ok 150 tys) a udzielając wywiadu kłamie, że obietnica tyczyła się całej kadencji. pic.twitter.com/8faVddCV07 — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) June 2, 2020

– Ja nie mam w głowie tych liczb, bo nie zajmuje się tym programem – stwierdził na briefingu prasowym zastępca prezydenta Warszawy Michał Olszewski. Dziennikarze pytali go, czemu brakuje 850 tys. drzew.Jego zdaniem „drzewa sadzi się wiosną i jesienią”. – Mamy jeszcze jesień 2020 roku. (…) Sądzę, że w drugiej połowie roku, kiedy sadzi się drzewa w normalnym cyklu, trafi kolejnych kilkaset tysięcy drzew – powiedział Olszewski.

Jak dodał, Trzaskowski osobiście podpisał decyzję, by na zalesienia w Warszawie przeznaczyć ponad 40 ha terenów miejskich, na których „spokojnie może być zasadzonych 400-500 tys. drzew”.



– Do tej pracy jest alokowany zarówno Zarząd Zieleni jak i Lasy Miejskie Warszawa. Obie jednostki mają oczywiście zasoby do tego, aby wykonać jak największą ilość zadrzewień – powiedział i podkreślił, że 2020 rok się jeszcze nie skończył.



Olszewski dopytywany, czy jest w stanie obiecać, że do końca tego roku program zostanie zrealizowany, nie zdobył się na podobną deklarację.