Pozwy za atak na ministra i jego bliskich. Wiemy, o które słowa chodzi

– Wzywam marszałka Zgorzelskiego i posła Rozenka do tego, aby przeprosili za haniebne słowa – powiedział w imieniu resortu wiceminister Janusz Cieszyński. W rozmowie z nami zdradził, o które wypowiedzi chodzi. Obu wspomnianych polityków zapytaliśmy, czy faktycznie mają zamiar wycofać się z wypowiedzi atakujących prof. Łukasza Szumowskiego i jego rodzinę. – Wręcz przeciwnie. Uważam, że powiedziałem za mało – stwierdził w rozmowie z nami Piotr Zgorzelski.

W ostatnich dniach opozycja coraz mocniej uderza w ministra Łukasza Szumowskiego i członków jego rodziny. – Rodzina Szumowskich zarabia duże pieniądze na tym, że w Polsce jest epidemia – powiedział w poniedziałek w Polsat News poseł Lewicy Andrzej Rozenek.



Dodał, że szef resortu zdrowia nadzorował NCBiR, gdy rodzina Szumowskich brała z tej instytucji subwencje. – To rzeczy niedopuszczalne w państwie demokratycznym - mówił Rozenek. Zarzuty te padały, mimo że minister wielokrotnie podkreślał już publicznie, iż nigdy nie nadzorował NCBiR.



Mocnych słów nie szczędził w poniedziałek również wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski. W związku z tym ministerstwo zapowiedziało pozwy. – Wzywam pana marszałka Zgorzelskiego i posła Rozenka do tego, aby dzisiaj do godz 13 przeprosili za haniebne słowa, które w poniedziałek padały pod adresem ministra Szumowskiego i jego rodziny – zaapelował wiceminister Janusz Cieszyński.



Stwierdził, że zarzuty obu polityków były „absolutnie nieprawdziwe”. – Szkalują dobre imię ministra. To wypowiedzi, na które nie będzie zgody z naszej strony – zapewnił. Stwierdził także, iż w przypadku niepojawienia się przeprosin do końca tygodnia skierowane zostaną pozwy w ramach ochrony dóbr osobistych prof. Szumowskiego i jego rodziny.

Gdy zapytaliśmy o tę sprawę Andrzeja Rozenka, stwierdził, że na konferencji nie słyszał swojego nazwiska i nie powiedział słów, za które powinien przepraszać. Dodał, że nie zamierza szerzej komentować całej sprawy.

– Niech pozywają. To nie pierwszy i nie ostatni raz – powiedział nam z kolei Piotr Zgorzelski (PSL). Gdy zapytaliśmy, za które jego wypowiedzi ma zostać pozwany stwierdził, że być może te o: „Przepompowni kasy do rodziny Szumowskich”.



Resort zdrowia poinformował nas, że chodzi o wypowiedź: „Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że na koronawirusie straciło państwo polskie. A kto na tym zarobił? Państwo Szumowscy”.



Gdy polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego zapytaliśmy, czy wycofa się ze swoich słów, stwierdził: „Wręcz przeciwnie, uważam, że powiedziałem za mało, także czekam na pozew”.



O godz. 13 sprawdziliśmy profile społecznościowe polityków PSL i Lewicy na Facebooku i Twitterze. Nie było tam treści wskazujących na wycofanie z wcześniejszych słów.