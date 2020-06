Trzaskowski sobie nie radzi. Apeluje o pomoc do minister pracy

– Mam apel do pani minister, żeby pomogła nam delegować więcej urzędników do rozpatrywania wniosków – powiedział w Radiu Zet Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski mimo wsparcia technologicznego nie potrafi przyspieszyć pomocy blisko 400 tys. warszawskich przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do skorzystania z tarczy antykryzysowej.



– My wzięliśmy na siebie odpowiedzialność przerzuconą na nas przez rząd, wprowadziliśmy specjalny program komputerowy, sami go opracowując, skierowaliśmy 200 urzędników do pomocy w urzędach pracy, a jak pytaliśmy rząd o pomoc w uelastycznieniu prawa, to to się nie działo i robimy wszystko, żeby te pieniądze wypłacać. Natomiast to jest odpowiedzialność rządu – tłumaczył Trzaskowski.



– Ja się do minister Maląg zwracam od wielu tygodni i zamiast uprawiać propagandę rządową, atakować i manipulować statystykami, to mam apel do pani minister, żeby pomogła nam delegować więcej urzędników do rozpatrywania wniosków. Apel do rządu jest taki: albo organizujcie pomoc sami i się z tego sami rozliczycie, albo jeżeli prosicie samorządy o współpracę, to z nami się konsultujcie – dodał.



Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg wielokrotnie oferowała Trzaskowskiemu pomoc w obsłudze wniosków. – Udzielimy Warszawie także wsparcia technologicznego poprzez nasze rządowe służby informatyczne, które już wielokrotnie pokazywały, że umieją sobie poradzić z obsługą dużej ilości wniosków – deklarowała minister Marlena Maląg. Podkreśliła również, że inicjatywa leży po stronie prezydenta Trzaskowskiego, który może zgłosić się po pomoc.

