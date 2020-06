Resort zdrowia: Hejterska akcja plakatów do prokuratury

– Zgłosimy do prokuratury informację na temat hejterskiej akcji plakatów, które uderzały w dobre imię pana ministra Łukasza Szumowskiego i jego rodziny – zapowiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Resort zamierza też domagać się „sprostowania kłamliwych, fałszywych informacji” zamieszczonych w „Gazecie Wyborczej”.

Wiceminister Cieszyński odniósł się do materiału opublikowanego przez „Gazetę Wyborczą” i portal gazeta.pl, w którym, jak mówił, „znalazły się nieprawdziwe informacje dotyczące zarówno zakupów realizowanych przez ministerstwo zdrowia, jak i nieprawdziwe sugestie dotyczące tego, jakoby z ministerstwem zdrowia kontaktowało się w sprawie zakupów Centralne Biuro Antykorupcyjne”.



– W związku z powyższym dzisiaj złożymy wniosek o sprostowanie zarówno do pana Michnika, w ramach drukowanego wydania „GW”, jak i pana Kurskiego, odpowiadającego za portal wyborcza.pl. Będziemy się domagali sprostowania kłamliwych, fałszywych informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości – powiedział wiceminister.



– Ponadto zgłosimy do prokuratury informację na temat tego, co widziała cała Polska w ubiegłym tygodniu, czyli hejterskiej akcji plakatów, które na nośnikach firmy z koncernu Agory, na przystankach komunikacji miejskiej zawisły i uderzały w dobre imię pana ministra Łukasza Szumowskiego i jego rodziny – zapowiedział Janusz Cieszyński.

