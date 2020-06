Firmy dostały już 60 mld zł na ochronę miejsc pracy

Naszym głównym celem jest ochrona miejsc pracy i zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników; na ten cel przekazaliśmy przedsiębiorcom już około 60 mld zł – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRPiPS podczas konferencji prasowej podsumowała dotychczasowe funkcjonowanie tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej. Przypomniała, że jej instrumenty przede wszystkim mają na celu ochronę miejsc pracy i zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników. – Zależy nam na utrzymaniu firm, abyśmy mogli wrócić od normalności – dodała.



Maląg poinformowała, że na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono do tej pory około 60 mld zł. Przypomniała, że tarcza antykryzysowa obejmuje m.in. dofinansowanie do wynagrodzeń, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, zwolnienia ze składek i świadczenie postojowe. – Od początku w ramach tarczy antykryzysowej przekazaliśmy już prawie 15,3 mld zł – powiedziała minister.

Dodała, że o dofinansowania w ramach tarczy zawnioskowało dotąd ponad 5 mln przedsiębiorców. Podkreśliła, że realizacja instrumentów w kraju przebiega sprawnie.

Minister przekazała, że na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do 1 czerwca przyznano 4,3 mld zł. – Tylko w ramach tego instrumentu rząd wpiera każdego dnia już prawie 1 mln pracowników – podkreśliła.



Poinformowała, że dużym zainteresowaniem cieszą się także pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – o to wsparcie zawnioskowało dotąd ponad 1,5 mln osób. – Dla nas jest bardzo ważne, aby to wsparcie zostało przekazane jak najszybciej. (...) Realizacja tego zadania w skali kraju wynosi ponad 69 proc. Wypłacono 1,1 mln pożyczek na kwotę prawie 5,5 mld zł – powiedziała Maląg.



Przypomniała, że pożyczka jest umarzana, pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.



Szefowa MRPiPS przekazała ponadto, że ZUS wypłacił już 2 mld zł w ramach świadczenia postojowego.