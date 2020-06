Korea Południowa stara się opanować kolejne ogniska koronawirusa – napisała południowokoreańska Agencja Yonhap. Wszystkie lokalne przypadki zakażeń dotyczą Seulu, otaczającej stolicę prowincji oraz Incheonu.

W tym ostatnim mieście liczba zakażeń wzrosła w sumie do ponad 40. W maju w Seulu i przylegających do niego miejscowościach wykryto dwa ogniska patogenu: w seulskiej dzielnicy barów Itaewon oraz w centrum logistycznym jednej z firm kurierskich.



Według lokalnych władz, z obydwoma miejscami związanych jest prawie 400 przypadków zakażeń, wykrytych w ostatnich trzech tygodniach.



Władze Seulu, ze względu na pojawiające się kolejne ogniska patogenu, obawiają się drugiej fali zakażeń. W metropolii ponownie obowiązuje część ograniczeń związanych z epidemią. Ale termin powrotu do szkół około miliona 800 tys. uczniów nie został przesunięty; ma to nastąpić w środę. Będzie to trzeci etap procesu otwierania placówek edukacyjnych w Korei Południowej.

