Nitras: Kidawa-Błońska traciła poparcie, bo chciała uczciwych wyborów

Z dość zaskakującą tezą wystąpił poseł PO Sławomir Nitras, wyjaśniając w programie #OnetRANO, dlaczego kandydatura Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w wyborach prezydenckich szybko traciła poparcie. – Straciła dynamikę dlatego, że ona konsekwentnie mówiła: muszą byc wolne i demokratyczne wybory – ocenił poseł, wywołując konsternację u prowadzącego program Tomasza Sekielskieogo.

– Ja się nie zgadzam, że kampania (Małgorzaty Kidawy-Błońskiej) straciła dynamikę z powodów nie wiem jakich. Straciła dynamikę dlatego, że ona konsekwentnie mówiła: muszą być wolne i demokratyczne wybory. Ja pamiętam spoty, które mówiły – „Małgorzata Kidawa-Błońska: Domagam się demokratycznych i uczciwych wyborów. Nie będę głosowała 10 maja”. Więc jak mogła utrzymać poparcie? To jest oczywiste, że nie mogła – tłumaczył poseł.



– No nie, no... zaczął prowadzący rozmowę Tomasz Sekielski, ale poseł Nitras natychmiast wszedł mu w słowo, mówąc: „No tak!”.



– To by oznaczało, że ludzie chcą nieuczciwych wyborów. No nie, panie pośle. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska traciła, bo mówiła, że chce uczciwych wyborów? – zdziwił się publicysta.

#wieszwiecej Polub nas