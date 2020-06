„Każda decyzja mogła się zemścić”. Premier o najgorszych scenariuszach epidemii

Kryzys spowodował, że najbogatsze państwa świata miały ogromne problemy z ratowaniem ludzi. Wtedy staliśmy wobec wielkiej niewiadomej i decyzje trzeba było podejmować błyskawicznie; decyzje, które co godzinę mogły oznaczać błąd, który mógł się na nas zemścić – mówił na konferencji prasowej przed warszawskim szpitalem MSWiA premier Mateusz Morawiecki. Wskazał na podjęte przez rząd działania, dzięki którym uniknęliśmy „apokaliptycznych obrazów” z krajów Europy Zachodniej.

– Dzięki temu w Polsce średnio odnotowano 15 razy mniej ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na milion mieszkańców – zaznaczył premier.



Na wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie Mateusz Morawiecki podkreślił, że dla obecnego rządu godność i życie ludzkie są najwyższymi wartościami. – Wtedy (na początku pandemii) byli też, niestety, tacy ludzie, którzy nie chcieli współpracować. To część prominentnych działaczy opozycji – mówił Mateusz Morawiecki.



Jaka dodał, opozycja zamiast dbać o spokój i pomagać, próbowała wówczas „rzucać piach w tryby”. – My powiedzieliśmy temu stanowcze „nie”. Jesteśmy jednością. Jesteśmy solidarni – podkreślał szef rządu.



– Czy ktoś wierzy w to, że w czasach opozycji ta organizacja byłaby lepsza? – pytał premier. – Przede wszystkim byłaby gigantyczna dziura budżetowa; taka była w ich czasach, w czasach PO, Koalicji Obywatelskiej, partii Rafała Trzaskowskiego, Borysa Budki – podkreślił szef rządu.

Jak dodał, „dzięki dyscyplinie i spójności narodu polskiego, naród przechodzi tę walkę zwycięsko”. – Za tę zwycięską walkę, za tę trudną drogę chcielibyśmy podziękować, za dyscyplinę, za solidarność – mówił Morawiecki. W jego ocenie kryzys spowodowany koronawirusem jest największym kryzysem, który spadł w ostatnich latach na świat.

Jak podkreślił, w początkowych dniach epidemii trzeba było podejmować dramatyczne decyzje. – Trzeba było je podejmować w imię najwyższych wartości, które są dla nas wyznacznikiem; to wartością jest ratowanie każdego ludzkiego życia. Wtedy staliśmy wobec wielkiego znaku zapytania i decyzje trzeba było podejmować błyskawicznie – mówił szef rządu.



Przypomniał, że Polska jako jedno z pierwszych państw zamknęła granice i wprowadziła kontrole sanitarne, a kilka dni po zarejestrowaniu pierwszego przypadku koronawirusa wprowadzono zakaz organizowania zgromadzeń masowych, „które w Europie Zachodniej, w najbogatszych krajach świata doprowadziły do wielkich tragedii, do apokaliptycznych obrazów, do śmierci dziesiątek tysięcy ludzi i to śmierci w samotności”.



Premier zauważył, że zgonów z powodu koronawirusa było w krajach Europy Zachodniej średnio 15 razy więcej na milion mieszkańców niż w Polsce.



Szef rządu podkreślał, że „w analizach różnych instytutów Polska jest na czołowym miejscu jako ten kraj, który ratował człowieka, ratował przed śmiercią w samotności”.

Wyliczał, że mamy dziś w kraju ponad 90 proc. wolnych respiratorów, a łóżek w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych zajętych było maksymalnie 20-30 proc. – Tak było nawet w tych najbardziej dramatycznych tygodniach. Nie chcieliśmy, by ktokolwiek cierpiał przez brak sprzętu. Dla nas godność człowieka i życie człowieka to największa wartość – dodał.



– Nie chcieliśmy dopuścić, by ktokolwiek ucierpiał przez niemożność udzielenia mu pomocy. Tak jak to było w Szwecji i Francji. Nie przyszło nam do głowy, że może dochodzić do selekcji, kogo ratować, a kogo nie. Dla nas godność i życie człowieka to najwyższa wartość – zaznaczył.



Podziękował też ministrowi Łukaszowi Szumowskiemu i szefowi MSWiA Mariuszowi Kamińskiemu za „tamte trudne, odważne decyzje, które uratowały Polskę przed kataklizmem, jaki widzieliśmy w Europie Zachodniej”. – Uratowały i spowodowały, że dzisiaj możemy walczyć już o tę normalność, że dzisiaj idziemy w lepszy kierunku, możemy iść lepszą drogą, bezpieczniejszą dla zdrowia, bezpieczniejszą dla ratowania miejsc pracy i dziękuje za to, dziękuje za to wszystkim rodakom, dziękuje wszystkim Polakom za tak wspaniałą postawę, za to, że byliśmy i jesteśmy razem – mówił Morawiecki.