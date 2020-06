PO nagle zmieniła strategię. „Dotarły do nich wyniki sondaży”

Po wielu tygodniach sporu senatorzy otworzyli drogę do przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Chociaż marszałek Tomasz Grodzki chciał dalszego odkładania daty głosowania, jego wizja upadła. – W PO było wiele podziałów. W końcu dotarły do nich wyniki sondaży pokazujące, że Polacy mają dość kłótni, sporów i przeciągania kampanii – mówi portalowi tvp.info Stanisław Karczewski, senator PiS.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki skutecznie uniemożliwiał przeprowadzenie wyborów 10 maja, a następnie przekonywał, że głosowanie nie powinno się odbyć również na przełomie czerwca i lipca. A jednak w poniedziałek w nocy Senat przyjął ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.



– Spory w Senacie, w Koalicji Obywatelskiej i w samej PO świadczą o tym, że były tam bardzo duże napięcia. Ścierały się różne frakcje. Część polityków wspierała panią Kidawę-Błońską, potem dążyli do zmiany kandydata na prezydenta. W końcu jedni chcieli głosowania przed wakacjami, a inni na jesieni – zdradza nam Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu.



RAPORT: KAMPANIA 2020



Polityk ocenia, że Tomasz Grodzki „stosował obstrukcję, by Platforma miała możliwość wymiany kandydata na prezydenta, a potem w partii opozycyjnej zapanował chaos”.

– W PO było wiele podziałów. W końcu dotarły do nich wyniki sondaży pokazujące, że Polacy mają dość kłótni, sporów i przeciągania kampanii. Dla Polaków kluczowe są teraz walka z koronawirusem i kryzysem gospodarczym – podkreśla.

Stanisław Karczewski ocenia, że Tomasz Grodzki wielokrotnie zmieniał zdanie, ale jest to „cecha wspólna w PO”.



– To samo robił przecież Rafał Trzaskowski. Najpierw brutalnie zmieniał nazwę ulicy Lecha Kaczyńskiego na Armii Krajowej, a za chwilę twierdził, że jako nowy prezydent wystąpi do warszawskiego ratusza o nadanie ulicy imienia Lecha Kaczyńskiego. Tak samo zmieniał zdanie ws. Mierzei Wiślanej czy programu 500 Plus. To pokazuje brak wizji Polski i to właśnie jest najtragiczniejsze – stwierdził.



Senator ocenił, że dla PiS ważna jest ambitna wizja Polski, a opozycji zależy wyłącznie na pokazaniu się w Unii Europejskiej.



– Znamienny był tweet Rafała Trzaskowskiego, w którym przekonywał, że ambitna Polska nie jest potrzebna. Kiedyś błędnie krytykował, a teraz te nietrafione wizje przedstawia znów, gdy mówi choćby o odwołaniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dla niego Polska nie musi się rozwijać i wystarczy, że będzie wchłonięta w Europę – komentuje.

Obniżenie wieku emerytalnego, 500 zl na dziecko, kwota wolna, darmowe leki wszystko w 100 dni = katastrofa budżetowa #exposePBS — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 18, 2015

źródło: Portal tvp.info

Senatora PiS zapytaliśmy, czy wybory 28 czerwca są już przesądzone, czy możemy spodziewać się kolejnych protestów Platformy Obywatelskiej.– Gdy nie ma się wizji Polski, to podnosi się emocje. Wszystko wskazuje jednak na to, że Platforma nie ma już ruchu. Pani marszałek Elżbieta Witek zgodnie z prawem najdalej za 13 dni wyznaczy termin wyborów. Z podaną przez nią datą wszystkie formacje muszą się zgodzić – zapewnia.