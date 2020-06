Trzaskowski obiecał milion drzew do końca roku. Teraz twierdzi, że „ktoś źle usłyszał”

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został zapytany w Radiu Zet o obietnicę posadzenia miliona nowych drzew do końca tego roku. – Ktoś źle usłyszał. To było na całą kadencję – odpowiedział.

– Obiecał pan w swoim programie wyborczym dla Warszawy, że do końca 2020 roku zostanie posadzonych w miejskich parkach skwerach i lasach w sumie milion nowych drzew. Ile ich posadzono? – zapytała Beata Lubecka.



– To ktoś źle usłyszał, dlatego że ja zapowiadałem milion nowych drzew na całą kadencję. Posadziliśmy ponad 150 tys. drzew i sadzimy przez cały czas, i myślę, że w kadencji byśmy do tego miliona doszli – odpowiedział Trzaskowski.



Na Twitterze szybko przypomniano prezydentowi Warszawy, że to nieprawda. Przytoczono odpowiedni fragment z programu wyborczego, który proponował Trzaskowski w kampanii samorządowej.

na moje pytanie o obietnicę miliona nowych drzew do 2020.



"Ktoś źle usłyszał. To było na całą kadencję".



Nie ktoś źle usłyszał, tylko przeczytał w Twoim programie wyborczym:

Program Rafała Trzaskowskiego (pdf) po usunięciu strony https://t.co/Ur5X6b5Fzhhttps://t.co/3ubt6opDyw — Michał Pretm (@michalpretm) December 2, 2018

