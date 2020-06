– To, że konstytucja zostanie połamana po raz kolejny, staje się niestety coraz bardziej prawdopodobne – ocenił w TVN24 prof. Marcin Matczak, kwestionując każdy przed 6 sierpnia termin wyborów. – Chodzi o to, żeby wybrać prezydenta porządnie, a nie potem narzekać na sędziów, że znów coś popsuli – dodał.

W ubiegły wtorek wicemarszałkowie Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) i Michał Kamiński (PSL-KP) złożyli poprawkę do ustawy o wyborach prezydenckich, zgodnie z którą ustawa ta miałaby wejść w życie nie następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw (jak przyjął Sejm), ale 6 sierpnia. Takie vacatio legis powodowałoby, że wybory prezydenckie odbyłyby się po 6 sierpnia, a więc już po zakończeniu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy.



Pomysł odłożenia wyborów o kolejne miesiące popierał marszałek Tomasz Grodzki. Teraz media informują, że poprawka wicemarszałków została wycofana z Senatu, a plan Grodzkiego dotyczący opóźnienia wyborów upadł, co martwi prof. Marcina Matczaka.



– To, że konstytucja zostanie połamana po raz kolejny, staje się niestety coraz bardziej prawdopodobne. Trzeba pamiętać, że termin konstytucyjny już niestety minął, w związku z tym każde wybory, które się odbędą przed 6 sierpnia, będą skażone grzechem pierworodnym niekonstytucyjności. To się może zemścić, bo być może trzeba będzie je powtórzyć – powiedział, wskazując na ryzyko skutecznych protestów wyborczych.

źródło: tvn24

Zapytany o istnienie ewentualnego porozumienia w sprawie terminu wyborów, podkreślił, że „nie powinni się dogadywać nigdy politycy co do łamania konstytucji”. – Chodzi o to, żeby wybrać prezydenta porządnie, wybrać prezydenta, który będzie miał legitymację, a nie potem narzekać na sędziów, że znów coś popsuli – dodał.Na pytanie, czy w przypadku zmiany władzy doradzałby odsunięcie ze stanowiska wybranej niedawno I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, odparł: „Na pewno doradzałbym, żeby spojrzeć na wszystkie powołania sędziowskie, które odbyły się w ostatnich latach, w szczególności także na powołanie pani Manowskiej. (...) Moim zdaniem istnieją przesłanki, żeby zakwestionować ten wybór". Ocenił, że „to nie będzie kreowanie chaosu, tylko przywracanie porządku”.