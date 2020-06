Pomnik łopaty. To jedyna inwestycja PO w Mierzeję Wiślaną

To jest jedyne, co się Platformie Obywatelskiej udało zrobić w kwestii przekopu Mierzei Wiślanej – powiedział prowadzący program „#Jedziemy” w TVP Info Michał Rachoń, wskazując na pomnik przekopu Mierzei Wiślanej. Przedstawia on łopatę wbitą w kamienie. Elżbieta Gelert, była senator, teraz poseł PO, wspierając ideę przekopu, postawiła właśnie taki pomnik.

– No i zgadzamy się z paniąsenator, przynajmniej ja się zgadzam. Ale najwyraźniej nie zgadzał się z tym Donald Tusk, dziś nie zgadza się Rafał Trzaskowski – przypomniał.



Według Tuska i Trzaskowskiego budowa przekopu Mierzei Wiślanej nie jest opłacalna dla Polski. – Dzisiaj nie ma żadnych przesłanek, żeby twierdzić, że to przedsięwzięcie pod względem środowiskowym i finansowym jest na pewno odpowiedzialne – mówił Donald Tusk w 2013 r.



Inwestycję zakwestionował także Rafał Trzaskowski. Zadeklarował, że jeśli zostanie prezydentem Polski, to zatrzyma budowę przekopu.



– Środki z kolejnego kontrowersyjnego projektu rządu, przekopu Mierzei Wiślanej, szacowane na 2 mld zł, powinny zostać przekazane na premie dla lekarzy i pielęgniarek – stwierdził obecny prezydent Warszawy w wywiadzie dla TVN24.



Jego pomysł ocenił minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk. W minionym tygodniu stwierdził, że deklaracja Rafała Trzaskowskiego dotycząca zatrzymania budowy przekopu Mierzei Wiślanej jest szkodliwa i godzi w bezpieczeństwo państwa.

