Kto podjął decyzję Kidawy-Błońskiej? Trzaskowski o kalendarium wydarzeń w PO

15 maja Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosiła, że rezygnuje ze startu w wyborach prezydenckich, ale dziś dowiadujemy się, że jej decyzja była jedynie formalnością, bo przewodniczący partii już 9 maja zaproponował kandydowanie Rafałowi Trzaskowskiemu. Co ciekawe sam kandydat „dubler” jeszcze 13 maja br. zapewniał, że na prezydenta Polski kandydować nie zamierza, bo „zajmuje się Warszawą a „pracy jest naprawdę dużo, właściwie od rana do wieczora”.

Urzędujący prezydent Warszawy, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, pytany w Radiu ZET o hasło swojej kampanii odpowiedział, że jeszcze takiego nie ma, bo oficjalnie nie ma kampanii. – Ale w momencie jak kampania wystartuje, na pewno będziemy gotowi – zaznaczył.



Oczywistym jest, że partie polityczne i sztaby wyborcze tak kluczowych decyzji nie podejmują na gorąco, a przygotowanie trwają tygodniami. Można więc zakładać, że skoro Rafał Trzaskowski „będzie gotowy”, oznacza to, że „w zanadrzu” hasło jest przygotowane.



Kandydat KO na pytanie, kiedy zaproponowano mu start w wyborach w miejsce Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, przyznaje: sześć dni przed decyzją.



Przypomnijmy: 10 maja nie odbyły się zaplanowane na ten dzień wybory prezydenckie, 15 maja Kidawa-Błońska ogłosiła, że rezygnuje z udziału w wyborach. Tego samego dnia Zarząd Krajowy PO postanowił, że nowym kandydatem ugrupowanie będzie Rafał Trzaskowski.

Okazuje się więc, że propozycję złożono mu najprawdopodobniej jeszcze przez niedoszłymi wyborami, 9 maja, pięć dni przed oficjalną rezygnacją Kidawy-Błońskiej.Pytany, czy to Donald Tusk, czy Borys Budka zaproponował mu kandydowanie, Trzaskowski odpowiada, że to „przewodniczący partii składa tego typu propozycje”. Przyznaje też, że rozmawiał z Tuskiem na ten temat.

O kulisach rozmów z Małgorzatą Kidawą-Błońską Borys Budka mówił już kilka dni temu. Tam pojawia się jednak data 11 maja, a więc po rozmowie z Trzaskowskim.



– „W poniedziałek rano, 11 maja, pojechałem prosto do niej do domu, rozmawialiśmy w cztery oczy. Zawsze mogła na mnie liczyć. Kiedy był ten niefortunny bojkot, kiedy skoczyli na nią wszyscy, ja zawsze brałem ją w obronę – powiedział przewodniczący PO w TVN24. Jak przyznał, zasugerował, że muszą się zastanowić nad wymianą kandydata, ale „nie będzie niczego narzucał, że będzie osobą współdecydującą”.



– To nie było przekonywanie. To były rzeczowe rozmowy, czasem kilka dziennie, o tym, jak wykorzystać to nowe otwarcie. Mówiłem: „Małgosiu, morale opadło na tyle, że albo teraz wykorzystamy szansę, żeby je odbudować z innym kandydatem, albo przegramy” – wyjaśniał.