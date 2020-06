Szczerski: Musimy odzyskać kontrolę nad wybrzeżem [WIDEO]

Przekop Mierzei Wiślanej zmieni położenie Polski na mapie geopolitycznej – uważa szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski. W jego opinii ta inwestycja ma duże znacznie „z punktu widzenia polskiej suwerenności”. – Stawką wyborów prezydenckich jest, czy te inwestycje zostaną zrealizowane, czy nie – podkreślił gość programu „#Jedziemy” w TVP Info.

Według ministra Szczerskiego odzyskanie kontroli nad wybrzeżem w rejonie Zalewu Wiślanego ma duże znaczenie przede wszystkim dla polskiej gospodarki.



– On jest istotny po pierwsze dlatego, że daje Polsce miejsca pracy; dlatego, że daje szanse na rozwój gospodarczy jednego z ważniejszych regionów Polski, który przez wiele lat był zapomniany – zauważył.



Podkreślił, że przekop Mierzei Wiślanej jest „jest ważny także w wymiarze regionalnym”, ponieważ otwiera „dostęp do portów Zalewu Wiślanego”. – Oznacza także otwarty dostęp do mórz międzynarodowych dla naszych partnerów ze wschodu – Białorusi czy Ukrainy.



Jak zauważył minister, przekop wpisuje się w projekt Trójmorza. – Jest ważny w sensie europejskim, bo Europa dzisiaj po pandemii chce się rozwijać poprzez wielkie europejskie inwestycje, poprzez właśnie wykorzystanie środków inwestycyjnych na to, żeby rozwijać gospodarkę – powiedział Szczerski.

Według prezydenckiego ministra przekop Mierzei Wiślanej ma też znaczenie z punktu widzenia polskiej suwerenności.



– Musimy odzyskać suwerenność nad naszymi własnymi wodami terytorialnymi, nad swoim wybrzeżem, które jest dodatkowo położone w newralgicznym geopolitycznie fragmencie Europy, na styku między wschodnią flanką NATO i sąsiadami NATO ze Wschodu – zaznaczył.



– To się wpisuje we wszystkie trzy wymiary – polskiej gospodarki, polskich miejsc pracy, polskiej infrastruktury, regionalnej spójności, regionalnego znaczenia, podmiotowości regionów i europejskiego planu – odbudowy gospodarki po kryzysie – zaznaczył. Jak ocenił, „to wszystko jest bardzo spójne”.



– Suwerenność egzekwuje się także w relacjach międzynarodowych, także cząstkowych umowach, także w cząstkowych sprawach, gdzie po prostu albo odzyskujemy podmiotowość, jesteśmy samodzielni i sami decydujemy o swoim losie, albo też ktoś inny nam tę swobodę decyzji, podmiotowość, ogranicza – powiedział.

#wieszwiecej Polub nas