Kidawa-Błońska: Schetyna czasami na mnie stawiał, czasami nie stawiał

– Grzegorz Schetyna czasami na mnie stawiał, czasami nie stawiał. W kampanii parlamentarnej dał mi szansę jeżdżenia po Polsce i bycia twarzą Koalicji Obywatelskiej – powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska w programie „Graffiti”.

Oświadczenie Kidawy-Błońskiej. Rezygnuje Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że rezygnuje z kandydowania w wyborach prezydenckich. – Ponoszę odpowiedzialność za to, co się wydarzyło.... zobacz więcej

Wicemarszałek Sejmu pytana o rezygnację ze startu w wyborach prezydenckich, stwierdziła, że nie żałuje swojej decyzji.



– To była moja decyzja. Biorę odpowiedzialność za to, jak wyglądają moje sondaże. Cieszę się, że wyborów w maju nie było i że jest szansa na wybory zgodne z prawem. Czasem jako politycy musimy mówić prawdę i mówić ludziom, co jest bezpieczne, a co nie – stwierdziła Małgorzata Kidawa-Błońska.



Wicemarszałek dodała również, że nie będzie startować na prezydenta Warszawy.



– Nie będę startować na prezydenta Warszawy. Jestem posłem na całą kadencję. Dla mnie moim celem jest to, by w Polsce wreszcie było normalnie. By policjanci uśmiechali się do protestujących, a nie legitymowali ich bez podstawy prawnej. Moje ambicje polityczne są na drugim miejscu – powiedziała.



– Grzegorz Schetyna nie jest ojcem mojej kandydatury. To, że zostałam kandydatką KO, oznaczało, że wygrałam prawybory i zyskałam zaufanie moich koleżanek i kolegów. Grzegorz Schetyna czasami na mnie stawiał, czasami nie stawiał. W kampanii parlamentarnej dał mi szansę jeżdżenia po Polsce i bycia twarzą Koalicji Obywatelskiej. W kampanii część ludzi się dystansuje, część nie dystansuje. Dziś jesteśmy zdeterminowani, by poprzeć Rafała – podsumowała.



W wywiadzie padło również pytanie o kwestię wcześniejszego druku kart z nazwiskami kandydatów. – To bezczelność Patryka Jakiego. Te karty nie miały prawa być wydrukowane, bo to nie były druki przygotowane przez PKW. Wydrukowane to zostało bez obowiązującej ustawy – stwierdziła Małgorzata Kidawa-Błońska.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Polsat News

– Urzędnik nie ma prawa podejmować takich decyzji, dotyczących wielu milionów złotych, bez podstawy prawnej. To bałagan i chaos, które robi PiS. Gdyby premier ogłosił stan klęski żywiołowej, bylibyśmy w wyborach bez zmiany prawa i druku dodatkowych kart, byłoby normalnie – dodała.