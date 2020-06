WOT pomogą w organizacji kolonii i obozów letnich

Wojska Obrony Terytorialnej pomogą organizatorom wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży – doradzą, jak zrobić to bezpiecznie, odkażą pomieszczenia i pojazdy przewożące dzieci; w razie potrzeby pobiorą wymazy – zapowiedział minister obrony Mariusz Błaszczak.

Zadania WOT mają polegać na szkoleniach dla pracowników oraz personelu podmiotów organizujących wypoczynek dzieci i młodzieży na temat zasad bezpieczeństwa i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.



WOT mają też udzielać pomocy medycznej i wypełniać zadania sanitarno-higieniczne oraz przeciwepidemiczne na rzecz podopiecznych, pracowników i personelu ośrodków.



W razie konieczności żołnierze mają zapewnić niezbędne wsparcie logistyczne i psychologiczne. Zobowiązani są do odkażania pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów używanych przy zorganizowanym odpoczynku dzieci i młodzieży.



– Zależy nam na tym, żeby młodzież, dzieci bezpiecznie mogły wypocząć w czasie wakacji, i tu duża rola Wojska Polskiego – powiedział minister Błaszczak.



Przypomniał, że żołnierze na co dzień uczestniczą w zwalczaniu epidemii koronawirusa, wspierają służby medyczne, policję i Straż Graniczną, a WOT w ramach akcji Odporna Wiosna dostarczają zaopatrzenie starszym i objętym kwarantanną, pobierają wymazy, wspierają domy pomocy społecznej.



Minister zapewnił, że „ci wszyscy, którzy będą pod opieką WOT, organizatorzy letniego wypoczynku, mają gwarancję bezpieczeństwa w stosunku do swoich podopiecznych”.



Jak podkreśliło MON, akcja jest odpowiedzią na potrzeby sygnalizowane przez resorty rodziny i edukacji.

#wieszwiecej Polub nas