„Zabezpieczenie medyczne” i karetka za pół miliona. Zamówienia Senatu Grodzkiego

Kancelaria Senatu zamierza wydać 452 tys. zł na zabezpieczenie medyczne w czasie posiedzeń izby – wynika z planów przetargowych Kancelarii Senatu na 2020 r. Jak opisuje „Super Express”, za tę kwotę do dyspozycji senatorów przeznaczona będzie karetka i dyżurujący ratownicy.

Dotychczas – wskazuje dziennik – zabezpieczenie medyczne w Senacie polegało na dyżurze lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki oraz kierowcy karetki. W gotowości były też aż dwa ambulanse – na wypadek, gdyby jeden akurat był wykorzystywany do transportu senatora.



Politolog prof. Kazimierz Kik w rozmowie z „SE” podkreśla, że rolą polityków powinna być służba dla obywateli.



„W tym przypadku służba zostaje zastąpiona przywilejami władzy. To jest coś nieprawdopodobnego, zwłaszcza w kontekście ogromnych trudności w dostępie do służby zdrowia przez zwykłych obywateli” – komentuje ekspert.



Zauważa też, że to, co proponuje marszałek Senatu Tomasz Grodzki, jest po prostu niesprawiedliwe, jeśli porówna się dostęp do usług medycznych „kasty politycznej” i „przeciętnego Kowalskiego”.

źródło: senat.gov.pl, „Super Express”

W planie zamówień Kancelarii Senatu na ten rok znajdują się także inne pozycje: utrzymanie i rozwój strony internetowej izby – 500 tys. zł, przejazdy kolejowe senatorów – blisko 1,1 mln zł, przeloty senatorów na terenie kraju – 2,9 mln zł, 1,1 mln zł na usługi pocztowe. Za 634 tys. zł Kancelaria Senatu będzie „pośredniczyć w rezerwacji miejsc hotelowych na terenie kraju i za granicą”.