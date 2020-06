Schetyna: Gotowi jesteśmy na każdy termin wyborów

– Gotowi jesteśmy na każdy termin wyborów prezydenckich. Jeżeli dzisiaj walczylibyśmy o to, żeby przesunąć wybory na późniejszy termin, to świadczyłoby o naszej politycznej naiwności – powiedział w TVN24 Grzegorz Schetyna, były lider Platformy Obywatelskiej. Odnosząc się do krytyki pod swoim adresem, jaka padła ze strony przewodniczącego PO Borysa Budki, ocenił, że wdawanie się teraz w wewnątrzpartyjne spory to wyraz niedojrzałości.

Nowa data wyborów nie została jeszcze ogłoszona, jednak wszystko wskazuje na to, że mogłyby się one odbyć 28 czerwca. Grzegorz Schetyna zapytany, czy wystarczy czasu na zebranie 100 tys. podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, powiedział, że „14-15 dni to norma”, a polityczny obyczaj każe dać komitetowi wyborczemu czas na zbieranie podpisów.



– PiS próbuje ograniczyć kampanię Rafała Trzaskowskiego, natomiast my jesteśmy bardzo zmobilizowani – dodał, wskazując że przy zbieraniu podpisów kluczowa będzie logistyka.

W sobotnim wywiadzie dla Magazynu TVN24 szef PO Borys Budka mówił o swoich relacjach ze Schetyną. „Jeżeli ktoś mieni się patriotą Platformy, a swoimi bardzo złymi decyzjami gra tylko na siebie i może zatopić formację, to przestaje być tym patriotą (...). To, co działo się przez ten tydzień, bardzo mocno nadwyrężyło moje zaufanie do Grzegorza Schetyny” – powiedział.– Jeśli dziś ktokolwiek w PO będzie szukał konfliktów, przegramy – skomentował Grzegorz Schetyna, wskazując, że „nie ma ważniejszej sprawy niż kampania Rafała Trzaskowskiego”. – Trzeba być dojrzałym, rozumnym i wiedzieć, co najważniejsze – kontynuował. Zapytany, czy zarzuca Budce niedojrzałość, odparł, że „mówi do wszystkich”.Były lider podkreślił, że nie zamierza wycofywać się z PO. – To nie jest partia, która jest czyjąś własnością, ją tworzy kilkanaście ostatnich lat – dodał.