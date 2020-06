Jest zdrowy, ale może być niebezpieczny. Jak przyrządzać szczaw, by nie szkodził?

Szczaw to roślina ceniona ze względu na bardzo wysoką zawartość witaminy C i żelaza. Ale są w nim też duże ilości kwasu szczawiowego, który – przyjmowany w dużych ilościach – może zaszkodzić. Żeby zneutralizować negatywne działanie tej substancji, wystarczy jednak odpowiednio przygotowywać szczaw albo łączyć go z odpowiednimi produktami.

Szczaw jest tani, a jak ktoś zna miejsca, w którym rośnie, to jest wręcz darmowy. A może być składnikiem wielu smacznych dań, na czele z popularną zupą szczawiową. Do tego jest zdrowy, bo zawiera spore ilości żelaza i witaminy C. Ale, jak wiele rzeczy, wymaga umiaru.



Kwas szczawiowy wypłukuje z organizmu wapń, co może prowadzić do osteoporozy. Poza tym może przyczynić się do powstawania kamieni w nerkach. Dlatego w jednej porcji potrawy nie powinno go być więcej niż 100 gram.



Kwas szczawiowy znajdziemy również w rabarbarze, szpinaku, botwince, a nawet kawie i herbacie (80 proc. szczawianów w naszej diecie pochodzi właśnie z tych napojów). W dniu, w którym jemy szczaw, lepiej zrezygnować z innych produktów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Zupę szczawiową podaje się z jajkiem i śmietaną, bo zawarty w nich wapń w pewnym stopniu neutralizuje działanie kwasu. Do dań ze szczawiem warto też dodawać ser żółty i biały, jogurt czy szprotki. Godne polecenia są też produkty bogate w witaminę D, które ułatwiają wchłanianie wapnia, na przykład pieczarki, tuńczyk, śledź lub kurczak.Warto również wiedzieć, że ilość szczawianów możemy zredukować o połowę poprzez gotowanie szczawiu w wodzie.