Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 2.06 – najwięcej zgonów w kraju

Odnotowano 47 nowych infekcji, zmarło pięcioro kolejnych pacjentów – to najnowszy bilans epidemii koronawirusa na Mazowszu. To kolejny raz w ostatnich dniach, gdy potwierdzono tak dużą liczbę przypadków śmiertelnych Covid-19 w stołecznym regionie. Łączna liczba zakażeń SARS-CoV-2 przekroczyła już 3,6 tys., zmarło w sumie 269 osób – najwięcej w kraju.

Potwierdzone zachorowania na Covid-19 z ostatniej doby raportowania to 42 osoby wykazane w powiatach: garwolińskim (2), grójeckim (1), lipskim (1), otwockim (3), piaseczyńskim (2), płockim (1), radomskim (15 *), szydłowieckim (2), warszawskim (21).



Liczba zakażonych nowym koronawirusem w województwie mazowieckim wzrosła tym samym do 3628.



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informuje, że zmarło kolejnych pięcioro pacjentów. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że są to cztery osoby hospitalizowane w Warszawie: 71-, 89- i 92-letni mężczyźni i pacjentka w wieku 84 lat. W szpitalu w Radomiu zmarł z kolei 78-letni pacjent.



Choć pod względem liczby zakażeń na czele statystyk w Polsce znajduje się województwo śląskie, to w dalszym ciągu na Mazowszu odnotowano najwięcej zgonów – 269, w stosunku do 211. Poprzednio pięć ofiar śmiertelnych w ciągu doby odnotowano kilka dni temu, 29 maja.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia (dane przekazane w poniedziałek wieczorem), w skali kraju liczba zakażonych wzrosła do 24 165 osób. Od początku epidemii odnotowano 1074 przypadki śmiertelne (wzrost o 10 minionej doby).

Do tej pory na Mazowszu odnotowano łącznie 1774 ozdrowieńców, co oznacza, że w poniedziałek kolejnych 14 osób pokonało Covid-19.



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie poinformowała, że kwarantanną domową objęto 17 695 osób; nadzorem epidemiologicznym – 1681 osób.



Z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem w szpitalach na Mazowszu przebywa 603 pacjentów, z czego 84 trafiło do nich w ciągu ostatniej doby.