Koroner: George Floyd został zabity; przed śmiercią zażywał narkotyki

Przyczyną śmierci George'a Floyda było zabójstwo – napisano w raporcie koronera po oficjalnej sekcji zwłok 46-letniego Afroamerykanina, który zmarł w wyniku interwencji policji. Jego śmierć wywołała falę protestów i zamieszek w wielu miastach Stanów Zjednoczonych.

W raporcie wskazano, że bezpośrednią przyczyną śmierci było „zatrzymanie krążenia i oddechu w wyniku ucisku szyi”. Zawarto też informację o tym, że Floyd był chory na serce. Ustalono również, że niedługo przed śmiercią zażywał metamfetaminę, a także fentanyl, niezwykle groźny narkotyk.



46-letni Afroamerykanin zmarł podczas aresztowania w Minneapolis w stanie Minnesota, gdy został brutalnie przytrzymany przez policjanta, który został już aresztowany.



Od tygodnia, od śmierci George'a Floyda, dochodzi do demonstracji przeciwko brutalności policji i zamieszek w wielu miastach, w tym w Waszyngtonie.



Prezydent Donald Trump polecił wysłanie na ulice Waszyngtonu uzbrojonego wojska i policji, by zapobiec zamieszkom, podczas których dochodzi do rabunków, aktów wandalizmu i niszczenia mienia.

źródło: IAR, Agencja Reutera

W orędziu do Amerykanów zapowiedział „mobilizację wszystkich federalnych środków cywilnych i wojskowych, by zatrzymać zamieszki i rabunki”. Na razie działania gubernatorów nie doprowadziły do zatrzymanie protestów.Rodzina George'a Floyda poinformowała, że jego pogrzeb odbędzie się 9 czerwca w Houston w Teksasie.