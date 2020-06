Wiceprezes Banku Pekao zrezygnował

Marek Lusztyn złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Banku Pekao ze skutkiem od 30 czerwca – poinformował. Do tego czasu Lusztyn będzie kierował pionem zarządzania ryzykami w Pekao.

„Mając na uwadze zapewnienie zachowania ciągłości podejmowania decyzji, zgodnie z dobrymi praktykami, Wiceprezes Marek Lusztyn złożył rezygnację ze skutkiem na datę przyszłą (30 czerwca br.), aby umożliwić Radzie Nadzorczej Banku dokonanie wyboru następcy na tym stanowisku” – wskazano w komunikacie.



Przypomniano, że Marek Lusztyn do 22 kwietnia był prezesem Pekao, a po powołaniu na to stanowisko Leszka Skiby, blisko współpracował z nim nad „kontynuacją rozpoczętych projektów”. Równocześnie jako wiceprezes zarządu nadzorował pion zarządzania ryzykami w Pekao.



Cytowany w komunikacie Leszek Skiba, p.o. prezesa Banku Pekao, podziękował Markowi Lusztynowi za zaangażowanie w pracę.



„To w dużym stopniu dzięki Markowi oraz jego zespołowi mamy Bank dobrze przygotowany na trudne czasy, w których w związku z pandemią znalazła się gospodarka. Osobiście zawsze będę Markowi wdzięczny za współpracę w tych ostatnich tygodniach. Wspólnie zaprezentowaliśmy rynkowi dobre wyniki pierwszego kwartału oraz podsumowaliśmy działania Banku w 2019 r. Prowadzone przez niego projekty zostały zakończone. To wsparcie Marka dla rozpoczętych procesów było ważne dla wszystkich akcjonariuszy i Zarządu” – zaznaczył.

źródło: pap

Marek Lusztyn, cytowany w komunikacie, podkreślił, że przez 20 lat pracy w Pekao udało mu się zbudować „znakomity zespół zarządzający ryzykiem, który gwarantuje utrzymanie dotychczasowej dobrej praktyki podejścia do zarządzania ryzykami w Banku”.„Wyniki Pekao wielokrotnie potwierdziły, że nasza polityka jest właściwa. Zostawiam Bank dobrze przygotowany na ciężkie czasy i ze znakomitym zespołem. Jestem dumny, że w trudnym momencie zmian mogłem pomóc w kierowaniu Bankiem i przeprowadzeniu go ze spokojem w kolejne etapy” – podkreślił.W komunikacie nie podano przyczyn złożenia rezygnacji wiceprezesa.