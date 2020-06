Zmarł ceniony piłkarz Piotr Rocki

Z powodu pękniętego tętniaka zmarł Piotr Rocki, były piłkarz między innymi Legii Warszawa i Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski. Był jedną z najbarwniejszych postaci w dziejach polskiej piłki. Miał 46 lat.

O takich jak on mówi się „piłkarz z charakterem”. Zadziorny, waleczny, nie miał może wielkiego talentu, ale serca do gry nikt nigdy nie mógł mu odmówić. – Mimo upływu lat wychodzę na boisko, żeby zapiep.ć od pierwszej do ostatniej minuty. Ja nie z tych, co stoją, przyjmują kilka „jobów”, a potem do kasy – mówił o sobie w rozmowie ze Sport.pl.



Informację o chorobie Rockiego podał w niedzielę Maciej Grygierczyk z „Katowickiego Sportu”. Pęknięty tętniak brzmiał jak wyrok, ale któż miałby sobie z nim poradzić, jeśli nie on? Człowiek tak charakterny, tak silny. Przecież jeszcze dwa lata temu kopał piłkę na niezłym poziomie: w IV lidze, w Ruchu Radzionków...

Piotr Rocki - waleczny, biegający do końca, po prostu budzący szacunek za grę i starania. — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) June 1, 2020

źródło: portal tvp.info, TT

Zmarł mając zaledwie 46 lat – poinformował serwis Weszło.com. Znany był z gry w barwach między innymi Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski (w czasach największych sukcesów klubu), Legii Warszawa, Odry Wodzisław czy Polonii Bytom. Występował w Pucharze UEFA, słynął z efektownych... „cieszynek”, zabrakło mu tylko występów w reprezentacji Polski.W ekstraklasie rozegrał aż 244 spotkania, strzelił w nich 40 goli i zaliczył 14 asyst.