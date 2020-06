Szef WHO liczy na kontynuowanie współpracy z USA

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził nadzieję na kontynuowanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. W piątek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że jego kraj zrywa relacje z tą agendą ONZ.

Trump wielokrotnie oskarżał WHO o sprzyjanie Chinom. Jego zdaniem reakcja organizacji na wybuch epidemii koronawirusa nie była odpowiednia, ponieważ Chiny „całkowicie ją kontrolują”. Prezydent oskarżył też władze w Pekinie o wywieranie presji na WHO i nieprzesyłanie obowiązkowych reportów.



Jednak szef WHO podczas codziennej konferencji prasowej wyraził nadzieję, że jego organizacja będzie w stanie kontynuować wieloletnią współpracę z USA.



– Wkład i hojność Stanów Zjednoczonych na rzecz ogólnoświatowego zdrowia były ogromne przez wiele dziesięcioleci i przyczyniły się w wielkim stopniu do poprawy zdrowia publicznego na całym globie – powiedział Tedros, według Agencji Reutera, „próbując ratować stosunki”.



Chiny ostro zareagowały na ruch Trumpa, nazywając go egoistycznym i wynikającym z kapryśnej polityki administracji USA, która „uzależniona” jest od opuszczania międzynarodowych gremiów i traktatów.



Tedros przyznał również, że dowiedział o decyzji USA z mediów, a nie z formalnej komunikacji ze strony amerykańskiego rządu. Odmówił odpowiedzi na dalsze pytania dotyczące stanowiska USA.

