Antifa jak AK? Osobliwe słowa rzeczniczki Lewicy

„Kiedy jeszcze raz napisze Pan o antyfaszystach »zwyrole«, to proszę sobie wspomnieć o Armii Krajowej” – napisała na Twitterze rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska, kiedy upomniano ją, by nie broniła skrajnie lewicowych bojówkarzy z Antify.

„Bronienie zwyroli z antify to ślepa uliczka, radzę zwolnić” – napisał na Twitterze dziennikarz „Gazety Polskiej” Wojciech Mucha, komentując rysunek, jaki zamieściła rzeczniczka Lewicy. „Kiedy jeszcze raz napisze Pan o antyfaszystach »zwyrole«, to proszę sobie wspomnieć o Armii Krajowej” – odpisała mu Żukowska.



Mucha odpowiedział jej, że „nie pisze o antyfaszystach”, a o „bandyckiej organizacji o charakterze zbrojnym”. „Porównywanie ich z Armią Krajową jest plugawe, ale tu mnie nie dziwi” – dodał.



Zdaniem Żukowskiej jednak, Antifa to „po prostu ludzie, którzy są antyfaszystami”, a AK „to także byli antyfaszyści”. „Nie ma żadnej organizacji i Trump się po prostu ośmiesza z tą delegalizacją. Nie można zdelegalizować czegoś, czego nie ma” – przekonywała, nawiązując do słów prezydenta USA Donalda Trumpa o delegalizacji Antify.

