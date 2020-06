Zmiana częstotliwości nadawania programów TVP

W nocy z 2 na 3 czerwca zostanie przeprowadzona zmiana częstotliwości nadawania programów w ramach telewizji naziemnej. Odbiorniki powinny samoczynnie przestroić się na nowe pasmo nadawania – informuje Telewizja Polska S.A.

Zmiana obejmie województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, małopolskie, lubuskie, opolskie, dolnośląskie, podkarpackie oraz śląskie.



Jak przekazuje spółka, standard nadawania telewizji (DVB-T) pozostanie bez zmian – nie ma potrzeby wprowadzania korekt w ustawieniu anten odbiorczych.



Konfiguracja dotyczy programów: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Info HD, TVP Historia, TVP Sport, TVP Rozrywka oraz TVP ABC. Odbiorniki telewizyjne powinny samoczynnie przestroić się na nowe pasmo nadawania. Widzowie posiadający starsze modele odbiorników będą mogli wyszukać kanały w ustawieniach za pomocą pilota.



Modyfikacja związana jest z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje UE na potrzeby łączności mobilnej (usługi 5G), zgodnie z zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.



Kolejny etap przełączeń zaplanowany jest od marca do 30 czerwca 2022 roku. W tym okresie nastąpi też konfiguracja standardu nadawania telewizji naziemnej w Polsce z DVB-T na DVB-T2/HEVC. Zmiany pozwolą na nadawanie większej liczby programów w jakości obrazu High Definition (HD) lub Ultra HD/4K.

źródło: TVP S.A.

Jak zaznaczono w komunikacie, użytkownicy decydując się na zakup nowego odbiornika lub tunera powinni już teraz zwrócić uwagę, czy jest on przystosowany do odbioru sygnału w standardzie DVB-T2/HEVC, zgodnie z tzw. rozporządzeniem odbiornikowym. Warto również, aby upewnili się, że odbiorniki obsługują najnowszy standard HbbTV 2.0.1, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.Więcej informacji oraz pomoc ws. wprowadzanych zmian można uzyskać na infolinii firmy Emitel S.A., operatora telewizji naziemnej w Polsce, pod numerem: 12 627 32 80 w godzinach 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku.