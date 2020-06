Lekarka z koronawirusem pojechała do szpitala. Grozi jej ogromna kara

Lekarka, u której wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem, miała złamać kwarantannę i pojechać do szpitala w Pile (Wielkopolskie) do mobilnego punktu poboru wymazów, tzw. drive-thru. Informację przekazał starosta pilski, a potwierdził w poniedziałek tamtejszy sanepid.

Według informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez starostę pilskiego Eligiusza Komarowskiego kobieta odwiedziła punkt drive-thru działający przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Pilski sanepid rozpocznie postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia izolacji przez lekarkę. Grozi jej kara do 30 tys. zł.



„Zakażona lekarka powinna siedzieć w domu i czekać, aż okaże się, że jest zdrowa, a tymczasem pojawiła się na terenie szpitala. Drive-thru (...) to miejsce, owszem, do pobierania wymazów, ale od np. osób, które są w kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy i są jedynie podejrzane o nosicielstwo koronawirusa, a nie zakażone” – napisał Eligiusz Komarowski.



Starosta wyraził nadzieję, że dyrekcja szpitala wyciągnie należyte konsekwencje, a miejscowy sanepid „postąpi zgodnie z posiadanymi kompetencjami”.

#wieszwiecej Polub nas

Państwowa powiatowa inspektor sanitarna w Pile Danuta Kmieciak powiedziała, że o sprawie lekarki, która opuściła miejsce izolacji, dowiedziała się w poniedziałek. – Wdrożyłam procedurę wyjaśniającą, rozmawiałam z dyrektorem szpitala – zapewniła.



Kmieciak powiedziała, że ze wstępnych ustaleń wynika, że lekarka zatrudniona w pilskim szpitalu została zdiagnozowana jako zakażona SARS-CoV-2 w połowie maja. Od tego czasu przebywała w izolacji domowej. Do pilskiego szpitala kobieta wybrała się własnym autem najprawdopodobniej 26 maja.



Danuta Kmieciak podała, że do punktu drive-thru prowadzi osobne wejście na terenie szpitala, a osoby, które pobierają wymaz są odpowiednio zabezpieczone. Podkreśliła, że osoba zakażona nie powinna opuszczać izolacji, o czym jest informowana przy odbieraniu wyniku.



Na razie nie wiadomo, dlaczego lekarka zdecydowała się pojechać na pobranie wymazu. – Czekam na wyjaśnienia od dyrektora szpitala, ale również od lekarki – powiedziała Danuta Kmieciak.