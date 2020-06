Marcin Warchoł: Nie jest adwokatem, kto zdradza klientów

Jeżeli adwokat zdradza swojego klienta, narusza tajemnicę adwokacką, staje się największym wrogiem klienta. W tym momencie kolejni klienci nie mają zaufania do takiego adwokata, nie powierzają mu swoich sekretów, albo powierzają mu informacje szczątkowe – powiedział w rozmowie z TVP Info wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, odnosząc się do informacji anteny dotyczących Romana Giertycha.

„Super Express” opisał w poniedziałek kulisy zakupu przez Ministerstwo Zdrowia maseczek ochronnych za 5 mln zł. Jak informowała w maju „Gazeta Wyborcza”, resort kupił je od znajomego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, instruktora narciarskiego Łukasza G. W transakcji pośredniczył też brat ministra Marcin Szumowski. Jak się później okazało, maseczki nie spełniały wymaganych norm, a resort zażądał od Łukasza G. zwrotu 5 mln zł.



Według „SE”, instruktor pieniędzy oddać nie chciał i zwrócił się w tej sprawie do kancelarii adwokackiej Romana Giertycha. TVP info dotarła do korespondencji Łukasza G. z mecenasem. Biznesmen na początku maja pisał do adwokata, że ten wprowadził go w błąd, a materiały powierzone mu w ramach tajemnicy adwokackiej znalazły się w mediach.



Jak powiedział wiceminister Marcin Warchoł, w tej sprawie jest bardzo wiele niepokojących informacji, które powinny być wyjaśnione w ramach postępowania wyjaśniającego.



– Służy to zarówno klientowi, jak i samemu adwokatowi, żeby się ewentualnie oczyścił, albo innym adwokatom, bo nie wiemy, kto na tym spotkaniu był – powiedział.



– Absolutnie pierwszorzędną rolą adwokata jest strzeżenie interesów swojego klienta. To jak z duchownym. Ksiądz może być słaby, niedouczony, ale jeśli narusza tajemnicę spowiedzi, to nie jest księdzem – stwierdził Warchoł.



– Tak samo jest z adwokatem. Nie jest adwokatem ten, kto zdradza swoich klientów – dodał.

