Trzaskowski nazwał się zaprzysięgłym liberałem. „Wybitny aktor” [WIDEO]

Kandydat PO na prezydenta Rafał Trzaskowski pochwalił ostatnio 500 Plus, choć 4 lata temu nazwał się „zaprzysięgłym liberałem”. – Wydaje mi się, że wciąż nim jest. Oczywiście to jest ta prawdziwa twarz, ale pan prezydent Trzaskowski jest wybitnym aktorem. Będzie w tej chwili mówił, co jest dobre dla centrum, co chcą słyszeć prawicowi wyborcy. Pamiętajmy jednak, że to Rafał Trzaskowski powiedział, że chce być pierwszym prezydentem, który udzieli ślubu parze homoseksualnej – powiedział portalowi tvp.info Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i poseł PiS.

Grudzień 2016 roku, okupacja sali plenarnej Sejmu nazywana „puczem”. – Nie oddamy demokracji! – krzyczy ówczesny poseł Platformy Obywatelskiej Artur Dunin, znany m.in. z przygotowania projektu ustawy o związkach partnerskich. Nagranie rejestruje Rafał Trzaskowski. – Nie wiem, czy znacie posła Dunina? Najbardziej spokojny poseł w Sejmie. Związki partnerskie – to nas łączy jako dwóch zaprzysięgłych liberałów – komentuje na nagraniu dzisiejszy prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP.



O słowa sprzed niespełna czterech lat pytamy samego zainteresowanego. Czy nadal czuje się zaprzysięgłym liberałem? – Od tego, co reprezentują kandydaci na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, od oceny ich postaw są obywatele. Poza tym ja zawsze mówiłem, że uważam, że w Polsce powinny być wprowadzone związki partnerskie. Zawsze to powtarzam – odpowiada prezydent Warszawy. W 2018 roku poszedł nawet o krok dalej. – To są moje osobiste przekonania. Bardzo bym chciał być pierwszym prezydentem Warszawy, który takie ślubu mógłby udzielić - powiedział w „Kropce nad i” TVN24.



Ponawiamy więc pytanie, ale Trzaskowski nie jest już tak zdecydowany jak 4 lata temu. – Rozumiem, że szuka pan pewnego rodzaju ocen. Najlepiej pytać obywateli, bo to obywatele są od tego, żeby oceniać, jaką postawę reprezentuje polityk. Tylko ktoś pozbawiony pokory mógłby chcieć sam się określać. Zwłaszcza w momencie, kiedy decydują się najważniejsze sprawy dla Polski – mówił.



– Obniżenie wieku emerytalnego, 500 zł na dziecko, kwota wolna, darmowe leki wszystko w 100 dni = katastrofa budżetowa – napisał na Twitterze Trzaskowski, kiedy expose wygłaszała premier Beta Szydło. Kilka dni temu kandydat PO na prezydenta 500 Plus już chwalił. – Niektórzy z nas krytykowali ten program, ale ten program jest słuszny. On pozwolił ludziom się odnaleźć w nowej rzeczywistości – stwierdził na spotkaniu z mieszkańcami Poznania.

Trzaskowski pochwalił nawet śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. – Ja nie głosowałem na Lecha Kaczyńskiego, ale pamiętam, jaki byłem dumny, jak razem z innymi prezydentami w Tbilisi bronił gruzińskiej demokracji – przekonywał.



– Nie wykluczałbym, że Rafał Trzaskowski w celach kampanijnych wyłącznie mógłby nawet położyć się krzyżem gdzieś w jakiejś świątyni. Rafał Trzaskowski jest człowiekiem bez jakiekolwiek kręgosłupa w tym względzie, a być może jest z kręgosłupem lewicowym, tylko bardzo skrywanym na potrzeby kampanii wyborczej. Jest w stanie zdejmować tablicę ulicy Lecha Kaczyńskiego i zakładać Armii Ludowej, a później mówić, że chciałby ponownie ulicy Lecha Kaczyńskiego. Jego środowisko ganiło wizytę śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji, a teraz mówi, że jest z tego dumny. Nie wiem, czy pamięta słowa ówczesnego marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego: „jaka wizyta, taki zamach” i prześmiewcze komentarze jego obozu politycznego. Dzisiaj Rafał Trzaskowski jest kompletnie niewiarygodny – ocenił poseł PiS Przemysław Czarnek.



– Uważam, że Rafał Trzaskowski ma poglądy zgodne z poglądami Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. W wielu względach nie ma zgody z poglądami Lewicy. Pięknie się tu różnimy. Był przecież zwolennikiem podwyższenia wieku emerytalnego. Na pewno jest w tym skrzydle Platformy powiedziałbym rozsądniejszym, jeżeli zabiega o prawa dla osób homoseksualnych, zezwala na demonstracje – komentował poseł Lewicy Andrzej Szejna.



– Jeżeli pan Trzaskowski nawet w tej Platformie jest na jej lewym skrzydle, to co dopiero mówić o odniesieniu do poglądów zwykłych Polaków? Polacy obok Włoch, co podkreślają badania, są wśród społeczeństw, narodów najbardziej prorodzinnych w Europie. Jeżeli pan Trzaskowski tego nie rozumie, to konfrontuje się z ogromną większością Polaków – powiedział europoseł PiS Ryszard Czarnecki.