Lotnisko otrzyma miliony zł wsparcia od rządu. PO próbuje przykryć to fake newsami

Lotnisko Szczecin-Goleniów może liczyć na kilka milionów złotych wsparcia ze strony rządu – poinformował wicepremier Jacek Sasin. Mimo to – jak relacjonuje TVP3 Szczecin, czołowi politycy PO w województwie zachodniopomorskim próbowali wywołać polityczną burzę, przy okazji podając nieprawdziwe informacje. Sprawa była tematem dzisiejszego wydania „Kroniki” tej anteny.

„Pierwszy samolot po odmrożeniu lotów krajowych opóźniony, bo pan minister Horała udziela na pokładzie kolejnego wywiadu” – pisał dziś na Twitterze już o 7 rano, godzinę przed planowanym lądowaniem samolotu poseł PO Sławomir Nitras. Na wpis zareagowali internauci.



„To musiał być najkrótszy wywiad świata skoro samolot doleciał do celu siedem minut przed czasem” – skomentował słowa Nitrasa Maciej Bąk z Radia Zet.



– To w ogóle jakieś niezwykle dziwne zachowanie posła Nitrasa. Po pierwsze poseł Nitras twierdzi, że udzielałem jakichś wywiadów na pokładzie samolotu. Nie udzielałem żadnych. A po drugie twierdzi, że lot jest spóźniony, to każdy może sprawdzić. Loty są śledzone – odniósł się do sprawy w TVP3 Szczecin sam Horała. Samolot wylądował o 8:03. Zgodnie z rozkładem miał być w Goleniowie o 8:10.



– Wiemy, że Sławomir Nitras jest kłamcą; właściwie nie ma nic do powiedzenia jeśli chodzi o program, nic do zaoferowania Polakom, szczecinianom, więc posuwa się do kłamstw, półprawd, nieprawd – komentuje sprawę Zbigniew Bogucki, radny PiS w Sejmiku Wojewódzkim.



– Jak widać, część polityków PO ma już tendencję do mijania się z prawdą – komentuje dr hab. Piotr Chrobak.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapewniał dziś na miejscu o wsparciu dla lotniska Szczecin–Goleniów. – W żadnym wypadku nie zamierzamy pozostawić ani LOT-u, ani lotnisk samym sobie, dlatego zdecydowaliśmy również, żeby wesprzeć porty lotnicze środkami – mówił.Na wsparcie lotnisk trafić ma 142 miliony złotych. Pieniądze zostaną podzielone na podstawie wyliczonych strat. Jak mówi Horała, na pokrycie kosztów „koronawirusowych” szczecińskiego lotniska, związanych z pandemią zostanie przeznaczonych kilka milionów złotych.

Niespełna dwie godziny po tych zapewnieniach do redakcji TVP3 Szczecin przyszedł mail od marszałka województwa Olgierda Geblewicza. Jak poinformował polityk, w Goleniowie jest premier Morawiecki i ma do niego pytania.



„Cieszę się, że polski premier ląduje w Goleniowie. Pragnę publicznie zadać pytanie, czy przywozi obiecane pieniądze” – napisał.



– Panu Marszałkowi też bym radził złapać jakiś kontakt z rzeczywistością; dzisiaj akurat nie przyleciał pan Morawiecki. Przyleciał pan wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych i na lotnisku w Goleniowie, podczas krótkiego briefingu przedstawiliśmy różne mechanizmy wsparcia tego lotniska – odniósł się do tych słów Horała.



Jak więc sumuje TVP3, nie było opóźnienia, wywiadów na pokładzie ani premiera na lotnisku w Goleniowie – było za to zapewnienie o milionowym wsparciu dla lotniska.



– Jak widać, zachowanie Nitrasa jest zaraźliwe dla innych członków PO w Zachodniopomorskiem, zupełnie niepotrzebnie, bo będzie na tym tracić, ale to pokazuje tylko paniczny strach Platformy przed PiS-em na terenie Pomorza Zachodniego – komentuje sprawę Piotr Chrobak.