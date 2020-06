Będzie można korzystać z placów zabaw i biwakować w lasach. Rząd podał datę

Od soboty 6 czerwca będzie można swobodnie korzystać z infrastruktury znajdującej się w lasach oraz parkach narodowych w całej Polsce – poinformował w poniedziałek resort środowiska. Oznacza to, że otwarte zostaną np. miejsca do biwakowania, czy ścieżki edukacyjne.

Ministerstwo przypomniało, że lasy zostały ponownie otwarte dla spacerowiczów 20 kwietnia. W związku z koronawirusem wcześniej zostały one zamknięte.



Mimo otwarcia lasów, nadal wyłączona z użytkowania jest mała infrastruktura leśna – place zabaw, wiaty, miejsca biwakowania ścieżki edukacyjne czy miejsca do aktywnego wypoczynku. „W sobotę 6 czerwca zostaną otwarte i te obiekty. Odbędzie się to w ramach kolejnego – czwartego – etapu odmrażania polskiej gospodarki” – zaznaczono. Resort dodał, że w rozporządzeniu dot. otwarcia klubów fitness, teatrów i kin „nie ma już zapisów dotyczących małej infrastruktury leśnej oraz miejsc biwakowych, co oznacza, że nie obowiązuje już zakaz korzystania z nich”. Ministerstwo zastrzegło jednak, że nadleśniczowie czy dyrektorzy parków – jeżeli tak uznają – będą mogli pozostawić takie obiekty jeszcze zamknięte.



„Likwidacja zapisów o zamknięciu małej infrastruktury jest możliwa dzięki wysiłkom rządu i wszystkich Polaków w walce z COVID-19. Osobiście się starałem, by otwarcie nastąpiło jak najwcześniej, z drugiej zaś strony by maksymalnie zabezpieczyć zdrowie spacerowiczów” – podkreślił cytowany przez MŚ szef resortu środowiska Michał Woś.

