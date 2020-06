Trzaskowski nie chciał rozmawiać o Antifie. „W gruncie rzeczy ją popiera” [WIDEO]

Od kilku dni w USA płoną samochody i są plądrowane sklepy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie chciał jednak zdradzić, czy popiera protesty Antify, czy zgadza się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, który mówił o organizacji terrorystycznej. – Jeśli kandydat na prezydent odmawia odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, to znaczy, że w gruncie rzeczy popiera, bo nie chce temu zaprzeczyć, to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i te działania, które podejmuje Antifa – ocenił w rozmowie z portalem tvp.info poseł PiS Przemysław Czarnek.

– Skoro prezydent jest odpowiedzialny również obok rządu za politykę bezpieczeństwa, to informacje od kandydatów na prezydenta na temat tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i co do działań Antify są kluczowe – dodał Czarnek.



– Ja się nie zajmuję Stanami Zjednoczonymi. Ja się zajmuję Polską, Warszawą i powiązaniami Warszawy z Nadarzynem – odpowiedział na nasze pytanie Trzaskowski. Przypomnieliśmy mu, że jako prezydent zajmowałby się polityką zagraniczną, a więc również USA. – Jeżeli pan redaktor zada mi poważne pytanie o to, co się dzieje w Unii Europejskiej, a w tej chwili przed rządem olbrzymie wyzwanie negocjacji unijnych pieniędzy, bo na razie jest tylko dobra propozycja na stole, jeżeli zapyta mnie pan o politykę bezpieczeństwa, to ja chętnie panu na takie pytanie odpowiem – stwierdził.



Zwróciliśmy uwagę kandydatowi PO na prezydenta, że w Waszyngtonie zdewastowany został pomnik Tadeusza Kościuszki. Zamieszki w USA są związane z zabójstwem czarnoskórego mężczyzny przez policjanta. Kościuszko natomiast zasłużył się za oceanem nie tylko w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Przekazał też majątek na uwolnienie czarnoskórych niewolników. – Oczywiście, że potępiam niszczenie jakichkolwiek pomników bohaterów. Zwłaszcza Tadeusza Kościuszki – skomentował Trzaskowski.

Politycy Zjednoczonej Prawicy dziwią się, że były wiceminister spraw zagranicznych Rafał Trzaskowski nie interesuje się wydarzeniami w USA czy na przykład w Chinach. – Patrząc na to, jakich argumentów używał w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego, to rzeczywiście mam wrażenie, że się interesuje Berlinem. Po co nam Centralny Port Komunikacyjny według Rafała Trzaskowskiego, skoro będziemy mieli lotnisko w Berlinie? Politycy PO dziwnym trafem zawsze idą w stronę interesu niemieckiego, ale tutaj nawiązuję już do większej wiedzy, co do tego jak powstała Platforma Obywatelska – mówił wiceminister klimatu i poseł PiS Jacek Ozdoba.



– Uważam, że pan prezydent powinien mieć swoje stanowisko. Przede wszystkim co do form protestu, bo można popierać ideę, a być przeciwnikiem form protestu. Wydaje mi się, że takie stanowisko przydałoby się – argumentował z kolei poseł Lewicy Andrzej Szejna.



– Przecież to poprzedniczka Rafała Trzaskowskiego, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nie była w stanie zapewnić bezpieczeństwa mieszkańcom stolicy, gdy bojówki niemieckiej Antify szalały po ulicach Warszawy i biły mieszkańców naszego miasta w rocznicę Święta Niepodległości, 11 listopada. Ta haniebna bierność Hanny Gronkiewicz-Waltz, której szefem sztabu w ostatnich wyborach był Rafał Trzaskowski pokazuje, że prezydenci Warszawy z PO zachowują się w sprawie Antify jak strusie, które chowają głowę w piasek – komentował eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.